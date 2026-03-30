El dólar volvió a dispararse este lunes y subió $15

Tanto el dólar oficial como el dólar blue presentaron subas en sus precios respecto del cierre del viernes.

En el inicio de una semana corta por Semana Santa y con la mira puesta en la escalada del conflicto en Medio Oriente que impacta directamente en las subas de combustibles en todo el país, el dólar volvió a subir este lunes de forma considerable.

El dólar oficial cerró este lunes a $1370 para la compra y $1420 para la venta. Se trata de una escalada de $15 tras el cierre del día viernes, último hábil durante la semana pasada. Así, el oficial subió solamente hoy un 1,11%. Se trata de una segunda suba consecutiva, ya que el viernes también había aumentado su precio en un orden similar.

Mientras tanto, el dólar mayorista aumentó en el mismo orden y quedó a $1398, al borde de los $1.400. Ambos cotizan al precio más alto desde el pasado 13 de marzo.

dólar dólar blue 2.jpg El dólar oficial sube. Pexels El dólar blue hoy Por su parte, el dólar blue también subió pero en un menor orden que lo hizo el dólar oficial. En concreto, el paralelo cerró este lunes a $1405 para la compra y $1425 para la venta. Se trata de una suba que ronda los $10 o un 0,72% en promedio.

Mientras que el dólar MEP cotiza a $1430 para la compra y $1432 para la venta.