El dólar subió $15 tras el fallo de la Justicia de Estados Unidos por el caso YPF

El dólar oficial tuvo una disparada este viernes en el cierre de la semana corta. El dólar blue bajó.

En un día que estuvo marcado a nivel nacional por la gran noticia que recibió el país en los tribunales estadounidenses, el dólar subió de una disparada después de acumular varios días cotizando a la baja. En concreto, la Justicia de EE.UU. falló a favor de Argentina por la condena de US$16.000 millones por el caso YPF.

El dólar cerró este viernes a $1355 para la compra y $1405 para la venta, registrando así una suba de $15 respecto del cierre del día jueves. En esa jornada había logrado perforar el piso de los $1400 y se mantuvo en los $1390 durante las primeras horas del día de hoy.

Una de las noticias vinculadas a la economía y de impacto en los mercados fue la mencionada respecto del fallo de la Justicia de Estados Unidos a favor de la Argentina en el caso YPF. Así lo dispuso la Cámara de Apelaciones de Segundo Circuito de Nueva York. A su vez, el tribunal revisor dijo que YPF fue exculpada de forma correcta en su proceso de estatización, que se dio durante el último gobierno de Cristina Kirchner.

Dólar 31.jpg El dólar subió. Javier Milei, presidente de la Nación, celebró el fallo en redes sociales y fue durísimo luego en un discurso contra la dirigencia kirchnerista. "Tuvimos que venir a arreglar las cagadas que hizo el inútil, imbécil e incompetente de (Axel) Kicillof durante el segundo gobierno de la corrupta y presidiaria Cristina Fernández de Kirchner", bramó Milei.

Durante la tarde, el presidente dará una cadena nacional para explicar el fallo de la justicia norteamericana.