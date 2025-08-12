El dólar oficial y el blue volvieron a bajar: así cotizaron este martes

Seguí el comportamiento del dólar y todas sus cotizaciones en la jornada de hoy. La caída se replicó en los financieros.

En una nueva jornada cambiaria, el dólar oficial volvió a bajar al igual que el dólar blue este martes. Si bien durante el día lunes habían quedado en valores equiparados, ahora el informal quedó por debajo al menos por unos pesos.

En concreto, el dólar oficial cerró en $1.290 para la compra y $1.330 para la venta según replicaron las cotizaciones del Banco Nación en la tarde de este martes. Se trata de una baja del 4% respecto del cierre de ayer, sosteniendo así más de 7 días en descenso permanente.

Mientras tanto, en los bancos el promedio del tipo de cambio minoritas se ubicó en los $1.330 y $1.335 para la venta, aunque la mayor cotización alcanzó esta mañana los $1.337.

Dólar 24.jpg El dólar sigue bajando este martes. A cuánto cotizó el dólar blue El dólar blue cotizó este martes por la tarde en $1.305 para la compra y $1.325 para la venta, con una baja del 0,8% en la jornada.

El dólar mayorista se ubicaba en $1.318 con una baja de 0,2%.