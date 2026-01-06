El dólar oficial volvió a bajar, pero el blue se recalentó y subió $20

A tres días del debut de las nuevas bandas cambiarias para la flotación del dólar , la moneda estadounidense mostró movimientos varios durante el día. El oficial tuvo una baja leve y el blue cortó su racha a la baja y volvió a subir. Así quedaron todas las cotizaciones en una semana clave.

El dólar oficial cerró hoy en $1.440 para la compra y $1.490 para la venta en la cotización de Banco Nación , una baja de $5 respecto del cierre de ayer.

De esta manera, la divisa norteamericana realizó el primer movimiento de la semana y bajó $5. En cuanto al mercado informal, el dólar blue subió 20 pesos y quedó por encima de los $1.500 nuevamente.

En los bancos, el promedio del tipo de cambio minorista se ubicó entre los $1.490 y $1.495 para la venta. La mayor cotización se alcanzó a $1.495.

El dólar blue se cotizaba esta tarde en $1.500 para la compra y $1.520 para la venta, con una suba de 0,33% en la jornada.

El dólar mayorista se ubicó en $1.468, bajó 0,5% y quedó a 65 pesos del techo cambiario (actualmente en $1.533,91).

Por su parte, en la cotización de los tipos de cambio financieros, el MEP caía 0,15% hasta $1.498,3, y el CCL (Contado Con Liquidación)hacía lo mismo hasta los $1.533,6.

Las reservas del Banco Central (BCRA) se ubicaban el lunes en US$43.400 millones, tras haber efectuado al primera compra de reservas por US$21 millones.