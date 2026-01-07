El dólar bajó luego del anuncio del Gobierno sobre el REPO con bancos internacionales

Luego de un anuncio clave de parte del Ministerio de Economía de la Nación, encabezado por Luis Caputo , el dólar le dio un guiño de buen síntoma al mercado. Tanto el oficial como el blue cotizaron a la baja este miércoles luego de haber tenido un martes con una suba de $20.

El dólar oficial cerró hoy en $1.435 para la compra y $1.485 para la venta en la cotización de Banco Nación, una baja de $5 respecto del cierre de ayer.

La divisa estadounidense operó estable durante la jornada de mitad de semana . Tras haberse anunciado la oficialización del Repurchase Agreement (REPO) con seis bancos internacionales -por US$3.000 millones- la moneda se mantuvo en el rango de los $1.490. Sobre el final cedió y cayó $5.

Con respecto al mercado informal, el dólar blue opera 5 pesos por debajo del precio con el que cerró ayer.

Sobre el préstamo con los bancos, desde Puente señalan que no esperen un “impacto importante” en precios, riesgo país ni el mercado, dado que el Gobierno “ya contaba con los fondos para realizar el pago de globales y bonares”.

En los bancos, el promedio del tipo de cambio minorista se ubicó entre los $1.480 y $1.490 para la venta. La mayor cotización se alcanzó a $1.495.

dólar dólar blue 2.jpg El dólar blue también bajó. Shutterstock

El dólar blue hoy

El dólar blue se cotizaba esta tarde en $1.495 para la compra y $1.515 para la venta, con una baja de 0,33% en la jornada.

El dólar mayorista se ubicó en $1.460, cayó 0,5% y quedó a 75 pesos del techo cambiario (actualmente en $1.535,13).

Por su parte, en la cotización de los tipos de cambio financieros, el MEP caía 0,11% hasta $1.496,2, mientras el CCL (Contado Con Liquidación) hacía lo mismo hasta los $1.530,5 (-0,25%). Este último es el único tipo de cambio que se encuentra por encima de los $1.500.

Las reservas del Banco Central (BCRA) se ubicaban el martes en US$44.187 millones, luego de que la entidad haya comprado más de US$100 millones en los primeros dos días de la semana.