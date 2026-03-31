El dólar bajó $15 tras la crítica de Javier Milei a los economistas por la inflación

El dólar oficial y el dólar blue cerraron este martes a la baja, en una semana corta por Pascuas. Las cotizaciones.

En medio de una semana corta por el feriado del 2 de abril por la conmemoración a los caídos en Malvinas y por el Viernes Santo, el dólar recuperó su tendencia descendiente y bajó considerablemente en esta jornada. Se trata de una caída que lo deja en el mismo valor de la semana pasada.

En concreto, el dólar oficial bajó $15. A contramano, el lunes había subido esos quince pesos que hoy bajó. La moneda estadounidense quedó a $1355 para la compra y $1405 para la venta, con una caída del 1,09% en promedio. El dólar blue también bajó.

Con esta nueva baja registrada, el dólar cerró el primer trimestre que comprende los meses de enero, febrero y marzo, con una baja del 5%. La cotización de este 1° de abril será la primera del segundo trimestre.

En un mensaje publicado en las redes sociales del presidente Javier Milei, el mandatario habló de economía: "Me sorprende, para mal, economistas que dicen que el gobierno si quiere crecer debe aceptar mayor inflación. Puedo entender que alguien precario pueda seguir creyendo en la Curva de Phillips y hay trade-off entre inflación y desempleo (actividad) aunque ya la teoría económica la haya sepultado en 1968 y terminado de rematar entre 1972 y 1973", escribió.

https://www.bbc.com/mundo/articles/cd90kyq517yo Javier Milei criticó a los economistas mientras el dólar baja. Getty Images "De ahí a saltar a una relación positiva entre la inflación y el crecimiento es un disparate tanto en lo teórico como en lo empírico. Entiendo que algún trasnochado podría llegar a creer en el modelo de James Tobin (donde la economía crece conforme viaja hacia el trueque), el cual, si tuviera sentido Argentina con la inflación que ha tenido debería ser potencia mundial. Creo que muchas veces no se piensa seriamente lo que se dice y mucho menos se toma consciencia de lo que significa tomar decisiones que tienen impacto en millones de personas. Sólo eso... CIAO!", remató el mandatario nacional.