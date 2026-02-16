El costo fiscal de la reforma laboral se lleva hasta el 25% del superávit

Tras los cambios del Senado, la ley de reforma laboral implicaría una rebaja de ingresos equivalente al 0,47% del PBI y abre una nueva discusión en Diputados.

El economista Carlos Burgueño evaluó en MDZ Radio la discusión abierta sobre la reforma laboral enviada por el Gobierno nacional y aprobada en el Senado, centrando su análisis en dos aspectos clave: la negociación política del texto y su impacto fiscal. Aún falta la votación en la cámara baja.

En primer término, Burgueño criticó la introducción del artículo referido a las licencias médicas, que generó polémica en el debate legislativo. “La decisión del Gobierno de abrir la negociación al artículo de licencias médicas de la ley de reforma laboral es una muy buena noticia”, afirmó, tras considerar que ese capítulo fue “un error político” que “no tiene sentido, no tiene que estar” y que “no le cambia la vida a las empresas, ni está en el corazón, en el alma de la reforma laboral”.

Según el columnista, ese artículo se “introdujo a último momento” y “no estaba” en el texto original, por lo que cuestionó que el oficialismo haya tenido que “salir a dar explicaciones de una norma que no estaba charlada ni estaba debatida para su inclusión”. En ese sentido dijo que sectores del PRO y de Provincias Unidas en Diputados ya anticiparon que “así no lo van a votar”, por lo que podría modificarse en la próxima instancia legislativa.

El impacto fiscal de la reforma laboral Además de la disputa política por ese artículo, Burgueño abordó el costo fiscal de la reforma laboral, tema que ya fue cuantificado en un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) tras los cambios aprobados por el Senado: un costo fiscal directo inicial anual estimado de 0,47% del PBI, equivalente a unos 2.300 millones de dólares para el ejercicio 2026. Esa estimación —que representa aproximadamente la mitad de lo que sería el costo del proyecto original tras incorporar modificaciones rechazadas por la Cámara Alta— ya había sido detallada en este medio.

Burgueño explicó que ese monto representa un componente relevante del esquema macroeconómico previsto para el año. “Son 2.300 millones de dólares en un año donde hay que tener un superávit fiscal primario de 1,5%”, señaló, y advirtió su efecto sobre el margen de maniobra fiscal del Gobierno: “te estás llevando casi el 33%, un poquito menos, pero poner un 20-25%, de todo el superávit que vos tenés programado para el año”.