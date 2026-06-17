El BID aprobó una garantía de US$550 millones para que Argentina tome deuda privada a menor tasa
En un movimiento estratégico para mejorar el acceso a los mercados de capital, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprobó una garantía que permitirá a Argentina captar US$1.200 millones en financiamiento privado.
El Directorio Ejecutivo del BID ha dado luz verde a una operación financiera de vanguardia para Argentina: una garantía de hasta US$550 millones destinada a robustecer las políticas de seguridad y justicia del país. Esta iniciativa, la primera de su tipo otorgada por la institución a la nación, tiene como objetivo dual mejorar el acceso a los mercados internacionales de capital y movilizar un total de US$1.200 millones mediante financiamiento privado.
La medida se alinea con los objetivos de sostenibilidad fiscal acordados con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y se enmarca en la Alianza por la Seguridad, la Justicia y el Desarrollo del BID.
El programa PROSEJUS y la lucha contra la impunidad
El núcleo de este financiamiento es el programa de Políticas Proactivas de Seguridad y Justicia (PROSEJUS). Este conjunto de reformas impulsadas por el Gobierno argentino busca atacar directamente la impunidad de delitos vinculados a organizaciones criminales. Entre sus pilares fundamentales se encuentran:
- Efectividad judicial: Fortalecer la persecución penal y la investigación criminal.
- Recuperación de activos: Mejorar los mecanismos para recuperar bienes de origen ilícito.
- Inteligencia criminal: Potenciar las capacidades de las fuerzas federales de seguridad mediante un enfoque basado en resultados.
El costo económico del crimen en Argentina
La urgencia de estas reformas se refleja en las cifras económicas: el BID estima que el costo directo del crimen y la violencia en Argentina representa el 3,9% del Producto Interno Bruto (PIB), una cifra que supera el promedio de la región. A través de PROSEJUS, se espera no solo reducir la criminalidad, sino también fomentar un crecimiento económico sostenible y elevar la confianza de la ciudadanía en las instituciones públicas.