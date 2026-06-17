El BID aprobó una garantía de US$550 millones para que Argentina tome deuda privada a menor tasa

En un movimiento estratégico para mejorar el acceso a los mercados de capital, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprobó una garantía que permitirá a Argentina captar US$1.200 millones en financiamiento privado.

El Directorio Ejecutivo del BID ha dado luz verde a una operación financiera de vanguardia para Argentina: una garantía de hasta US$550 millones destinada a robustecer las políticas de seguridad y justicia del país. Esta iniciativa, la primera de su tipo otorgada por la institución a la nación, tiene como objetivo dual mejorar el acceso a los mercados internacionales de capital y movilizar un total de US$1.200 millones mediante financiamiento privado.

La medida se alinea con los objetivos de sostenibilidad fiscal acordados con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y se enmarca en la Alianza por la Seguridad, la Justicia y el Desarrollo del BID.

El programa PROSEJUS y la lucha contra la impunidad El núcleo de este financiamiento es el programa de Políticas Proactivas de Seguridad y Justicia (PROSEJUS). Este conjunto de reformas impulsadas por el Gobierno argentino busca atacar directamente la impunidad de delitos vinculados a organizaciones criminales. Entre sus pilares fundamentales se encuentran: