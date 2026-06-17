La Bancaria anunció un nuevo acuerdo paritario y aumentó el salario inicial: los montos

El gremio de La Bancaria confirmó un nuevo acuerdo en paritarias. Se trata de un incremento confirmado para los bancarios iniciales.

La Bancaria, junto a las cámaras empresariales del sector, acordaron una actualización salarial del 2,1% para mayo, y llevaron el salario inicial mensual a $2.437.232,92. Los detalles del acuerdo que va a beneficiar a los bancarios desde este mes tras las paritarias.

El valor total del monto establecido se compone por un salario Inicial de $2.368.759,48 y la participación en las ganancias (ROE) que suman $68.473,44.

“Esta actualización será de aplicación para todas las remuneraciones mensuales brutas, normales, habituales y totales, remunerativas y no remunerativas, incluyendo los adicionales convencionales y no convencionales, acumulando en los cinco meses del año un 14,7% sobre los salarios de diciembre 2025”, informó el gremio liderado por Sergio Palazzo,

“De esta manera, desde la Asociación Bancaria garantizamos que los trabajadores/as bancarios/as continúen salvaguardando el poder adquisitivo de los salarios”, agregó en un comunicado.

De acuerdo a lo informado por La Bancaria, se acumula un aumento casi del 15% en lo que va del año, que iguala la inflación acumulada del período.