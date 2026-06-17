La Bancaria anunció un nuevo acuerdo paritario y aumentó el salario inicial: los montos
El gremio de La Bancaria confirmó un nuevo acuerdo en paritarias. Se trata de un incremento confirmado para los bancarios iniciales.
La Bancaria, junto a las cámaras empresariales del sector, acordaron una actualización salarial del 2,1% para mayo, y llevaron el salario inicial mensual a $2.437.232,92. Los detalles del acuerdo que va a beneficiar a los bancarios desde este mes tras las paritarias.
El valor total del monto establecido se compone por un salario Inicial de $2.368.759,48 y la participación en las ganancias (ROE) que suman $68.473,44.
“Esta actualización será de aplicación para todas las remuneraciones mensuales brutas, normales, habituales y totales, remunerativas y no remunerativas, incluyendo los adicionales convencionales y no convencionales, acumulando en los cinco meses del año un 14,7% sobre los salarios de diciembre 2025”, informó el gremio liderado por Sergio Palazzo,
“De esta manera, desde la Asociación Bancaria garantizamos que los trabajadores/as bancarios/as continúen salvaguardando el poder adquisitivo de los salarios”, agregó en un comunicado.
De acuerdo a lo informado por La Bancaria, se acumula un aumento casi del 15% en lo que va del año, que iguala la inflación acumulada del período.
El bono de La Bancaria por el Día del Bancario
Para finalizar, indicaron que el bono mínimo por el Día del Bancario, que se celebra en nuestro país cada 6 de noviembre, quedó establecido transitoriamente en $2.111.667,14.