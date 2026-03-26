El Banco Nación confirmó que avanza en los pagos con inteligencia artificial: los detalles

El Banco Nación participó junto a Mastercard en las primeras transacciones en vivo de pagos agénticos en América Latina y el Caribe, marcando un avance relevante en la evolución del ecosistema de pagos digitales y con nuevas tecnologías como inteligencia artificial .

"Para la entidad impulsar este tipo de transformación digital profunda marca un avance relevante que incorpora nuevas tecnologías para ampliar las capacidades del ecosistema de pagos sin resignar los más altos estándares de seguridad y gobernanza", insistieron en un comunicado oficial.

Las operaciones se realizaron en entornos controlados mediante Mastercard Agent Pay, permitiendo ejecutar transacciones end-to-end iniciadas por agentes de inteligencia artificial, con tarjetas de débito y crédito y bajo consentimiento del titular. Esta tecnología habilita a asistentes digitales a buscar, recomendar y completar compras en nombre de los usuarios, manteniendo estándares elevados de seguridad, trazabilidad y control.

Los pagos agénticos se sustentan en desarrollos como:

• Tokens agénticos, que protegen las credenciales de pago con datos dinámicos y criptográficos.

• Autenticación biométrica, mediante Mastercard Payment Passkeys.

• Intención verificable, que registra de forma segura la autorización del usuario y permite distinguir operaciones legítimas de potenciales fraudes.

BNA+ integró a MODO y hoy ofrece descuentos imperdibles. Foto: MODO El Banco Nación avanza en los pagos con inteligencia artificial.

Estos mecanismos permiten integrar a los agentes de IA como participantes visibles dentro del sistema de pagos, manteniendo los principios tradicionales de la industria: seguridad, interoperabilidad, confianza y escala.

Asimismo, para la entidad formar parte de estos primeros hitos permite validar cómo las transacciones iniciadas por agentes de IA pueden operar de forma segura en entornos reales y significa un paso concreto en su estrategia de digitalización, que combina innovación, control y confianza del cliente como pilares del nuevo modelo de servicios financieros.

Mastercard, por su parte, continuará trabajando junto a instituciones financieras de la región para ampliar los casos de uso, incorporar nuevos actores y escalar el comercio agéntico de forma responsable, garantizando altos estándares de seguridad y protección al consumidor.