Economía prorrogó vencimientos de deuda al licitar más de $11 billones

El Ministerio de Economía informó los resultados de la segunda y última licitación de marzo, en donde renovó más del 100% de los vencimientos de deuda y no liberó pesos al mercado.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, la Secretaría de Finanzas enfrentaba vencimientos por $8 billones, Economía adjudicó $11,04 billones, habiendo recibido ofertas por $12,53 billones, y consiguió un rollover del 138,52%.

La cartera que dirige Luis Caputo logró licuar vencimientos de marzo, adjudicando un monto significativamente superior al esperado y demostrando una fuerte capacidad de gestión financiera.

Logró colocar u$s150 millones en el instrumento hard dollar a una tasa real del 8,86% a octubre de 2028, una tasa que no resulta mucho más baja que la que podría conseguir ahora en el mercado internacional. Por caso, el mismo título a octubre del 2027 por u$s150 millones pagó 5,12%, con un diferencial de algo más de 3 puntos.

Aunque la tasa del Bonar28 resultó competitiva para operadores del mercado, el ministro de Economía, Luis Caputo, salió a través de la red social X a responsabilizar del diferencial al riesgo por una potencial reversión de la política económica bajo otro gobierno.

En tanto, tal como lo preveían los operadores del mercado, ante la incertidumbre que genera en el corto plazo la baja de tasas —que se tornaron negativas frente a la inflación— y la posibilidad de que haya modificaciones en el escenario cambiario, las preferencias se enfocaron en un bono ajustable por inflación a septiembre de 2028, que se llevó $4,78 billones del total colocado.