Dólares: rascando el fondo de la olla, el Gobierno sigue dependiendo de los agroexportadores

El hecho no es nuevo, al punto que marcó algunos de los momentos bisagra en materia económica en 2025. La falta de dólares para pagar importaciones de insumos y bienes intermedios para la industria, proveer los dólares para quienes viajan al exterior y, esencialmente, atender los servicios de la deuda pública, será la marca registrada de la economía en 2026.

Con reservas internacionales brutas en 43.617 millones de dólares -al 26 de diciembre de 2025- en el Banco Central y las reservas netas en un rojo profundo cercano a los 10.000 millones de dólares , el equipo económico tiene como prioridad en su agenda para el primer trimestre del año poder continuar con la baja del riesgo país (último dato en 571 puntos básicos) para salir a colocar deuda en moneda dura en los mercados internacionales.

El próximo vencimiento fuerte será el 9 de enero cuando deba hacer frente a US$ 4.215 millones, correspondiente al pago de intereses de los bonos soberanos que surgieron del canje de deuda, realizado en agosto de 2020 por el exministro de Economía Martín Guzmán, esto es Bonares y Globales.

Pero ésa es sólo la primera escala de un exigente cronograma de vencimientos que el año que viene acumula nada menos que 12.600 millones de dólares.

En este contexto, el Gobierno dispuso una modificación en el ajuste mensual de la banda de flotación cambiaria, que desde enero será tomando la inflación de dos meses atrás (último dato oficial) y que se prevé tenderá a impulsar una suba del tipo de cambio. Además, el Banco Central intervendrá en el mercado comprando dólares en hasta 5% del volumen diario operado, para acumular reservas, la principal demanda del Fondo Monetario Internacional. Así espera hacerse con entre 10.000 y 17.000 millones de dólares .

El ministro de Economía, Luis Caputo y el titular del Banco Central, Santiago Bausili diseñaron una estrategia para comprar dólares y acumular reservas, que arranca el 1 de enero de 2026.

Si se diera este escenario ideal para el Gobierno podría atender los vencimientos de deuda, pero no habría billetes verdes para otra cosa. Sólo las importaciones del año podrían requerir cerca de 80.000 millones de dólares. El 72% de las importaciones se explica por ingreso al país de bienes de capital, bienes intermedios o insumos, y partes y piezas para diversas industrias. Es decir, son importaciones vinculadas a la actividad productiva.

Los bienes de consumo, normalmente apuntados como "avalancha de importaciones" representan sólo 14,9% del total, vehículos automotores 7,4% y combustibles y lubricantes 4,4%.

Ingreso de dólares

En cuanto al ingreso de dólares, está cambiando la balanza energética, que es superavitarias en unos 5000 millones de dólares anuales, y algo llegará por vía de anuncios en el marco del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) pero no hay que olvidar que esos números presentados en torno a los 35.000 millones de dólares en conjunto, se van a ir aportando a lo largo del período de madurez de cada inversión, que son todos proyectos a mediano y largo plazo.

En este contexto, al Gobierno no le queda mucho más margen que darse vuelta y mirar una vez más al campo, la tradicional "fábrica de dólares" de la Argentina. Ya lo hizo en 2025, cada vez que necesitó dólares para evitar una estampida, bajando retenciones a los granos para forzar en cierta forma la liquidación de los agroexportadores.

El proyecto busca resguardar a la provincia de Formosa del pago de tributos a las exportaciones a la soja, básicamente. Foto: Noticias Argentinas Los exportadores de soja y derivados son uno de los principales aportantes de dólares, vía exportaciones. Noticias Argentinas

En un año promedio el sector agroindustrial en su conjunto exporta por un valor cercano a los 45.000 millones de dólares. Este año si bien los precios internacionales de los granos están relativamente bajos en comparación a años anteriores, los derivados de la soja como aceite y harina de la oleaginosa marcan buenos niveles de precios.

Carne y granos

Es lo mismo que está ocurriendo con el mercado de la carne, con niveles de exportaciones cercanos al récord y muy buenos precios, en especial en los mercados de alto valor como la Unión Europea (Cuota Hilton), Estados Unidos (Cuota norteamericana) y en menor medida, Israel, Chile y Brasil.

Según datos de la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina y el Centro de Exportadores de Cereales (CIARA-CEC) en todo 2025 se exportaron granos y derivados por 31.338.371 millones de dólares. Este año, además, habrá una supercosecha de trigo, que llegará a las 27,7 millones de toneladas, superando en 5,7 MTn las estimaciones iniciales pre-campaña.

Hay que sumar los 3.471 millones de dólares que aportó la industria frigorífica de carne vacuna, contabilizando once meses (datos de IPCVA), la pesca con sus casi US$ 2000 millones y las economías regionales, que exportan en conjunto unos US$ 8.000 millones.

Así, para el Gobierno es clave que no aparezca un cisne negro en el agro y que siga siendo el "financista" de la Argentina, como en los últimos 25 años.