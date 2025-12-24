El campo le da una mano a Luis Caputo: le aportará más dólares por exportaciones récord de trigo

En un mes donde la oferta de dólares se ve disminuida estacionalmente, el ministro de Economía, Luis Caputo , recibe una buena noticia del campo : la semana pasada hubo un boom de Declaraciones Juradas de Venta al Exterior (DJVE), la campaña de trigo 2025/26 arrancó con exportaciones récord en diciembre y aportará más divisas.

"Cerrando el primer mes de la campaña 2025/26 de trigo, y de la mano de una producción que rompe todas las marcas históricas con una estimación de GEA- BCR de 27,7 millones de toneladas, el desfile de camiones a puertos ha marcado el paisaje del Gran Rosario", señaló la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) en un informe.

Y agregó: "En base al flujo de buques del nodo Up River Paraná informado por NABSA, se estiman embarques de trigo para el mes de diciembre por 2,48 Mt, un récord histórico, que prácticamente duplica el volumen del año pasado y supera, incluso, el máximo anterior de 2,3 Mt de diciembre 2021".

Las 2,5 millones de toneladas equivalen a unos US$520 millones a valores FOB de exportación del momento. Pero los analistas advierten por la tendencia bajista en los precios internacionales debido a la sobre oferta global.

exportaciones-de-trigo Exportaciones de los campos de trigo

La oferta mundial de trigo provoca precios más bajos

El informe de BCR advierte sobre la caída del nivel del precio del trigo debido a la sobre oferta global. "Si bien la cosecha 2025/26 está destinada a hacer historia en Argentina, los campos del resto del mundo han tenido una performance sobresaliente y más importante aún, siete de los ocho principales países exportadores incrementaron su producción este año", señaló el análisis.

"A la hora de evaluar los precios de exportación, el FOB argentino es el más barato, oscilando entre los US$ 198 y US$ 205/t según el nivel de proteína negociado. Esto le permite llegar a destinos que no son los habituales y poder colocar un mayor número de granos en el mercado internacional. En un escenario de oferta global abundante y de un techo que todavía no se termina de vislumbrar, el nivel de suministros le ha puesto un límite al alza en las cotizaciones", concluyó el informe.