Dólar: Luis Caputo le respondió a Domingo Cavallo y dio tres claves para sostener las bandas de flotación

El ministro de Economía, Luis Caputo , defendió este jueves las bandas de flotación cambiaria y le pegó indirectamente a Domingo Cavallo , el extitular del Palacio de Hacienda, sobre la política del Gobierno con el dólar . Consideró como muy relevante que las "bandas cambiarias están bien calibradas", lo que explica el actual nivel récord de exportaciones.

Caputo consideró que en su opinión éste es un momento para sostener las bandas cambiarias y no ir a libre flotación, y explicó los tres factores que fundamentan esta decisión. En primer lugar, el ingreso de dólares vía exportaciones explica que el tipo de cambio tiene un nivel adecuado.

"Estamos en niveles récord en exportaciones y en muchos rubros, tanto bienes como servicios. En lo que va del año llevamos un saldo de la balanza comercial de US$6000 millones y terminaremos 2025 en US$7500/8000 millones", afirmó Caputo en la apertura de la 31 Conferencia Industrial, que tuvo lugar este jueves en el Centro de Convenciones Buenos Aires (CEC), organizado por la Unión Industrial Argentina (UIA).

En opinión del ministro, la expansión de las ventas al exterior explica que "las bandas están bien calibradas", refutando la afirmación de algunos economistas sobre un eventual atraso cambiario.

"Para este momento es mejor una flotación entre bandas que una flotación libre", disparó Caputo en una referencia implícita a Cavallo, que esta semana había cuestionado la idea de flotar entre bandas "sin dólares" .

caputo uia El ministro Luis Caputo se valió de numerosos cuadros y estadísticas para fundamentar por qué no sale de las bandas de flotación. Juan Mateo Aberastain/MDZ

En relación a las exportaciones el ministro de Economía recordó que el agro exporta unos 25.000 o 26.000 millones de dólares al año, pero "al momento que logremos sacarle las retenciones al agro, van a crecer más". A esto habría que sumar la balanza energética, que hoy ya es superavitaria y para 2030 se podría generar un superávit un superávit de entre 48.000 y 57.000 millones de dólares".

"Se viene una entrada fenomenal de dólares por exportaciones", se entusiasmó Caputo, sosteniendo lo que a su criterio es un escenario muy promisorio para el país.

El segundo factor en el que se basa para mantener el sistema de las bandas de flotación cambiaria es un sistema "que se usa y se usó en muchos países, que salieron de procesos de estabilización con bandas cambiarias" y explicó que la banda es buena en un contexto de inestabilidad en la demanda de dinero. Brasil y otros países lo hicieron en el pasado.

Dolarización de carteras

El tercer aspecto es que el mercado cambiario es muy pequeño, por lo que la mejor manera de evitar volatilidad son las bandas de flotación. "Antes de las elecciones el nivel de dolarización fue récord, más del 40% del M2 privado se dolarizó", remarcó el ministro e insistió que "nadie flota libremente, hay que graduarse para poder flotar libremente".

En lo que fue un tiro por elevación al exministro Domingo Cavallo, lanzó: "No nos agrandemos para flotar, no nos comamos el cuento de que podemos flotar, después al primer shock tenemos que poner un cepo", dijo Luis Caputo.

Y tras recordar que la profundidad del mercado de cambios es muy pequeño, enfatizó: "Si alguien cree que se puede flotar en un mercado de 100 millones de dólares, es que nunca operó en el mercado", señaló Caputo, apelando a su vasta experiencia como trader.