Domingo Cavallo cuestionó a Luis Caputo: "¿Quién le va a creer que va a asegurar el techo de la banda sin divisas?"

Domingo Cavallo salió fuerte contra el programa del equipo económico que busca sostener las bandas cambiarias pero sin reservas en el BCRA.

Domingo Cavallo, apuntó contra el esquema cambiario y señaló que "es imposible pensar que puede estar bien la economía sin reservas o con reservas negativas como las que tenemos ahora". "¿Quién le va a creer al ministro de Economía que van a asegurar el techo de la banda si no tienen divisas para intervenir en ese caso?”, lanzó el exministro de Economía durante su exposición en la Conferencia Anual de FIEL, que se desarrolló este miércoles en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires.

“Es muy difícil lograr un plan de estabilización cambiaria con controles de cambios. El tener muchas restricciones para las transacciones financieras en dólares es un factor limitante, muy severo para asegurar la sostenibilidad del plan de estabilización”, agregó el economista, que participó del panel “Reformar la economía, la mirada de tres exministros”, panel junto a Nicolás Dujovne y Ricardo López Murphy.

“La acumulación de reservas, de más está decirlo, es algo ineludible que el Gobierno tiene que hacer. A su vez, hay que declarar al dólar moneda de curso legal. Algo más parecido a lo que es Perú, en donde el sistema bimonetario funciona bastante bien. La clave está en que tiene muchas reservas propias", agregó Cavallo.

Domingo Cavallo, sobre las reformas “Quien vaya a encarar las reformas, lo primero que tiene que describir es el tipo de organización económica al que quiere llegar”, sostuvo.