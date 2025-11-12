Luis Caputo adelantó que el swap con China es una alternativa para pagar la deuda

El ministro de Economía, Luis Caputo, disertó en la conferencia anual de FIEL en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires.

El ministro de Economía, Luis Caputo, participó en la conferencia anual de FIEL en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y adelantó que en los próximos días presentará un plan de medidas, entre las que se evalúan alternativas para el pago de los vencimientos de deuda, como el swap con China.

"Tenemos un menú de alternativas hoy, financieras, que nos alcanza y sobra para hacer frente a todos los vencimientos, se abrieron muchas oportunidades, algunas son las que anunciaremos", respondió ante la consulta de los medios presentes en el evento. El funcionario no descartó ninguna alternativa, entre los cuales figura el swap con China, el swap de Estados Unidos o una línea financiera con bancos privados.

El titular del Palacio de Hacienda aprovechó la oportunidad para aclarar la nota de Bloomberg donde sostenía que Caputo anticipó a inversores en Estados Unidos que actualizaría el ritmo de ajuste de las bandas cambiarias del 1 al 1,5%. Al respecto, el jefe de la cartera de Economía remarcó que lo "sacaron de contexto".

El dólar no puede flotar A su vez, Caputo sosuvo que "las bandas están bien calibradas". Sobre la posibilidad de dejar flotar el dólar, deslizó: "Creemos que todavía no es el momento".

“No podemos pretender flotar cuando nuestra alternancia política sigue siendo el comunismo. Discúlpenme, no es serio” afirmó el funcionario, y agregó: "Argentina es un país que tiene una debilidad y fragilidad en la demanda de dinero que no es normal prácticamente en ningún país".