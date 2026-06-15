Dólar blue, oficial y financieros: a cuánto cotiza hoy 15 de junio

El mercado cambiario comienza la semana con una postal de relativa calma. En medio de una jornada sin actividad plena por el feriado nacional, el dólar blue mantiene como referencia los valores del último cierre hábil y vuelve a ubicarse cerca del tipo de cambio oficial, una señal que los operadores siguen con atención.

Para este lunes 15 de junio, la cotización informal se ubica en $1.440 para la compra y $1.460 para la venta. El dato confirma un escenario de brecha reducida frente al dólar oficial, que en las pizarras minoristas aparece en torno a $1.400 para la compra y $1.450 para la venta, según las referencias disponibles en el arranque de la jornada.

El precio del dólar blue vuelve a quedar bajo la lupa de ahorristas, comerciantes e inversores minoristas que siguen día a día la evolución de la divisa informal. Aunque se trata de un mercado reducido y no regulado, su cotización funciona como termómetro del humor cambiario, sobre todo cuando se mueve con fuerza o se despega del tipo de cambio oficial.

En esta oportunidad, la diferencia entre ambos valores continúa siendo baja. Con el blue en $1.460 para la venta y el oficial cerca de $1.450, la brecha se mantiene acotada, lejos de los momentos de mayor tensión que marcaron otros períodos del mercado argentino. Esa distancia limitada reduce, al menos por ahora, las señales de presión sobre la plaza informal.

El dólar oficial minorista opera como una de las principales referencias para consumidores y empresas, especialmente en bancos y operaciones vinculadas al circuito formal. En paralelo, el dólar mayorista, que suele ser observado por importadores, exportadores y operadores financieros, se ubica alrededor de los $1.428 para la venta.

dolares

Los dólares financieros también concentran parte de la atención. El MEP se mueve cerca de los $1.450, en niveles similares al oficial y al blue, mientras que el contado con liquidación se ubica en la zona de los $1.500, con variaciones según la referencia utilizada por cada mercado. Esa dispersión es habitual, ya que las cotizaciones financieras dependen de bonos, plazos de liquidación y operatorias específicas.

En tanto, el dólar tarjeta se mantiene como una de las alternativas más caras para quienes realizan consumos en moneda extranjera vinculados a servicios digitales o turismo. Su valor ronda los $1.885, producto del esquema que suma percepciones y recargos sobre el tipo de cambio minorista.

Por qué la brecha cambiaria sigue en el centro de la escena

Más allá del valor puntual del día, el dato que más siguen los analistas es la brecha cambiaria. Cuando la distancia entre el dólar oficial y las cotizaciones libres se mantiene baja, el mercado suele interpretar que hay menos presión sobre los precios paralelos. Por el contrario, una ampliación rápida puede anticipar mayor demanda de cobertura y expectativas de tensión.

En junio, el blue viene mostrando movimientos moderados. La cotización actual lo deja por encima del cierre de mayo, aunque todavía sin saltos bruscos que alteren el mapa cambiario. Para los próximos días, el foco estará puesto en la reacción del mercado tras el feriado, la evolución de los dólares financieros y las señales que lleguen desde el Banco Central.

En ese contexto, quienes siguen la cotización diaria miran más que un número aislado. Importa el comportamiento conjunto del blue, el oficial, el MEP, el CCL y el mayorista. Esa foto completa permite entender si el mercado atraviesa una etapa de calma cambiaria o si empiezan a aparecer señales de mayor presión sobre el peso.