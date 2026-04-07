Descuentos en nafta: cómo ahorrar hasta 30% en abril con YPF, Shell, Axion y Puma
En abril, YPF, Shell, Axion y Puma ofrecen descuentos en nafta y gasoil. Cómo aprovechar promos con bancos y apps para ahorrar al cargar combustible.
En abril de 2026, cargar combustible en Argentina puede costar menos si se aprovechan los descuentos vigentes. Las principales petroleras activaron promociones con bancos y apps que permiten obtener rebajas de hasta 30% y acumular reintegros mensuales significativos en nafta y gasoil.
Cómo ahorrar más al cargar nafta en abril
Con varias promociones activas, la clave está en organizar las cargas según el día y el medio de pago. Para maximizar el ahorro:
- Elegir el banco con mejor descuento según el día
- Controlar los topes de reintegro (semanales o mensuales)
- Usar apps oficiales de cada petrolera
- Combinar promociones cuando sea posible
Planificar la carga puede marcar una diferencia importante en el gasto mensual.
YPF: descuentos todos los días y beneficios acumulables
YPF concentra la mayor cantidad de beneficios, con acuerdos bancarios y promociones propias.
Con bancos
- Banco Macro: 30% los martes (tope $25.000/mes)
- Banco Nación: 20% los viernes (tope $10.000/mes)
- Banco Patagonia: 25% los jueves (tope $15.000/mes)
- Banco Galicia: 15% los lunes (tope $15.000/mes)
- ICBC y Banco Hipotecario: 15% los martes
- Banco Credicoop: 20% los viernes (tope semanal)
- Banco Comafi: 20% los sábados (tope semanal)
- Banco Ciudad y Supervielle: 10% los domingos
- Brubank: 10% los lunes
Beneficios propios
- 6% de ahorro de madrugada (0 a 6 hs)
- 3% con autodespacho
- 5% para socios del ACA
Estos descuentos se pueden combinar entre sí.
Puma Energy: promociones clave
Puma Energy ofrece beneficios más acotados, pero con opciones interesantes.
Con bancos
- Banco Galicia: 15% los lunes
- Banco Credicoop: 20% los viernes
- Banco Comafi: 20% los viernes
- Banco Patagonia: 25% los jueves
App Puma Pris
- 10% en nafta y gasoil (días específicos)
- Límite de carga de hasta 50 litros diarios
- Sistema de puntos con canje de vouchers
Axion Energy: descuentos fuertes con billeteras y apps
Axion Energy suma promociones con bancos y beneficios desde su app.
Con bancos y billeteras
- Banco Nación: 20% los viernes
- Banco Galicia: 15% los lunes
- Banco Patagonia: 25% los jueves
- Banco Credicoop: 20% los viernes
- Banco Ciudad: 10% los domingos
- Banco Comafi: 20% los lunes
- Brubank: 30% todos los días (tope por operación)
App ON
- 10% de descuento los lunes y viernes en combustibles premium
- Topes según nivel del usuario
Shell: descuentos combinados y beneficios
Shell mantiene promociones similares a otras petroleras, con foco en bancos y su app.
Con bancos
- Banco Nación: 20% los viernes
- Banco Galicia: 15% los lunes
- Banco Patagonia: 25% los jueves
- Banco Credicoop: 20% los viernes
- Banco Ciudad y Supervielle: 10% los domingos
- Banco Comafi: 20% los domingos
También se suman bancos regionales con 20% los viernes.
App Shell Box
- 10% en combustibles V-Power (generalmente miércoles)
- Tope de $4.000 semanal
Un alivio frente a la suba de precios
Las promociones llegan en un contexto de aumento del precio del combustible, impulsado por la suba del petróleo a nivel internacional por el conflicto en Medio Oriente. En este escenario, aprovechar descuentos con bancos y billeteras digitales se vuelve clave para reducir el impacto en el bolsillo.