Presenta:

Dinero

|

descuentos

Descuentos en nafta: cómo ahorrar hasta 30% en abril con YPF, Shell, Axion y Puma

En abril, YPF, Shell, Axion y Puma ofrecen descuentos en nafta y gasoil. Cómo aprovechar promos con bancos y apps para ahorrar al cargar combustible.

MDZ Dinero

Durante los últimos 20 años, y con un contexto inflacionario, la palabra ahorro quedó fuera de nuestro vocabulario.

Durante los últimos 20 años, y con un contexto inflacionario, la palabra ahorro quedó fuera de nuestro vocabulario.

Archivo.

En abril de 2026, cargar combustible en Argentina puede costar menos si se aprovechan los descuentos vigentes. Las principales petroleras activaron promociones con bancos y apps que permiten obtener rebajas de hasta 30% y acumular reintegros mensuales significativos en nafta y gasoil.

nafta combustibles estaciones servicio ypf (5).JPG
Ante la suba de precios, las principales petroleras lanzaron descuentos claves para aliviar la carga de nafta.

Ante la suba de precios, las principales petroleras lanzaron descuentos claves para aliviar la carga de nafta.

Cómo ahorrar más al cargar nafta en abril

Con varias promociones activas, la clave está en organizar las cargas según el día y el medio de pago. Para maximizar el ahorro:

  • Elegir el banco con mejor descuento según el día
  • Controlar los topes de reintegro (semanales o mensuales)
  • Usar apps oficiales de cada petrolera
  • Combinar promociones cuando sea posible

Planificar la carga puede marcar una diferencia importante en el gasto mensual.

YPF: descuentos todos los días y beneficios acumulables

YPF concentra la mayor cantidad de beneficios, con acuerdos bancarios y promociones propias.

Con bancos

  • Banco Macro: 30% los martes (tope $25.000/mes)
  • Banco Nación: 20% los viernes (tope $10.000/mes)
  • Banco Patagonia: 25% los jueves (tope $15.000/mes)
  • Banco Galicia: 15% los lunes (tope $15.000/mes)
  • ICBC y Banco Hipotecario: 15% los martes
  • Banco Credicoop: 20% los viernes (tope semanal)
  • Banco Comafi: 20% los sábados (tope semanal)
  • Banco Ciudad y Supervielle: 10% los domingos
  • Brubank: 10% los lunes

Beneficios propios

  • 6% de ahorro de madrugada (0 a 6 hs)
  • 3% con autodespacho
  • 5% para socios del ACA

Estos descuentos se pueden combinar entre sí.

Puma Energy: promociones clave

Puma Energy ofrece beneficios más acotados, pero con opciones interesantes.

Con bancos

  • Banco Galicia: 15% los lunes
  • Banco Credicoop: 20% los viernes
  • Banco Comafi: 20% los viernes
  • Banco Patagonia: 25% los jueves

App Puma Pris

  • 10% en nafta y gasoil (días específicos)
  • Límite de carga de hasta 50 litros diarios
  • Sistema de puntos con canje de vouchers

Axion Energy: descuentos fuertes con billeteras y apps

Axion Energy suma promociones con bancos y beneficios desde su app.

Con bancos y billeteras

  • Banco Nación: 20% los viernes
  • Banco Galicia: 15% los lunes
  • Banco Patagonia: 25% los jueves
  • Banco Credicoop: 20% los viernes
  • Banco Ciudad: 10% los domingos
  • Banco Comafi: 20% los lunes
  • Brubank: 30% todos los días (tope por operación)

App ON

  • 10% de descuento los lunes y viernes en combustibles premium
  • Topes según nivel del usuario

Shell: descuentos combinados y beneficios

Shell mantiene promociones similares a otras petroleras, con foco en bancos y su app.

Con bancos

  • Banco Nación: 20% los viernes
  • Banco Galicia: 15% los lunes
  • Banco Patagonia: 25% los jueves
  • Banco Credicoop: 20% los viernes
  • Banco Ciudad y Supervielle: 10% los domingos
  • Banco Comafi: 20% los domingos

También se suman bancos regionales con 20% los viernes.

App Shell Box

  • 10% en combustibles V-Power (generalmente miércoles)
  • Tope de $4.000 semanal

Un alivio frente a la suba de precios

Las promociones llegan en un contexto de aumento del precio del combustible, impulsado por la suba del petróleo a nivel internacional por el conflicto en Medio Oriente. En este escenario, aprovechar descuentos con bancos y billeteras digitales se vuelve clave para reducir el impacto en el bolsillo.

Archivado en

Notas Relacionadas