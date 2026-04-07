Descuentos en nafta: cómo ahorrar hasta 30% en abril con YPF, Shell, Axion y Puma

En abril de 2026, cargar combustible en Argentina puede costar menos si se aprovechan los descuentos vigentes. Las principales petroleras activaron promociones con bancos y apps que permiten obtener rebajas de hasta 30% y acumular reintegros mensuales significativos en nafta y gasoil.

Con varias promociones activas, la clave está en organizar las cargas según el día y el medio de pago. Para maximizar el ahorro:

Ante la suba de precios, las principales petroleras lanzaron descuentos claves para aliviar la carga de nafta.

Planificar la carga puede marcar una diferencia importante en el gasto mensual.

YPF concentra la mayor cantidad de beneficios, con acuerdos bancarios y promociones propias.

Banco Macro: 30% los martes (tope $25.000/mes)

Banco Nación: 20% los viernes (tope $10.000/mes)

Banco Patagonia: 25% los jueves (tope $15.000/mes)

Banco Galicia: 15% los lunes (tope $15.000/mes)

ICBC y Banco Hipotecario: 15% los martes

Banco Credicoop: 20% los viernes (tope semanal)

Banco Comafi: 20% los sábados (tope semanal)

Banco Ciudad y Supervielle: 10% los domingos

Brubank: 10% los lunes

Beneficios propios

6% de ahorro de madrugada (0 a 6 hs)

3% con autodespacho

5% para socios del ACA

Estos descuentos se pueden combinar entre sí.

Puma Energy: promociones clave

Puma Energy ofrece beneficios más acotados, pero con opciones interesantes.

Con bancos

Banco Galicia: 15% los lunes

Banco Credicoop: 20% los viernes

Banco Comafi: 20% los viernes

Banco Patagonia: 25% los jueves

App Puma Pris

10% en nafta y gasoil (días específicos)

Límite de carga de hasta 50 litros diarios

Sistema de puntos con canje de vouchers

Axion Energy: descuentos fuertes con billeteras y apps

Axion Energy suma promociones con bancos y beneficios desde su app.

Con bancos y billeteras

Banco Nación: 20% los viernes

Banco Galicia: 15% los lunes

Banco Patagonia: 25% los jueves

Banco Credicoop: 20% los viernes

Banco Ciudad: 10% los domingos

Banco Comafi: 20% los lunes

Brubank: 30% todos los días (tope por operación)

App ON

10% de descuento los lunes y viernes en combustibles premium

Topes según nivel del usuario

Shell: descuentos combinados y beneficios

Shell mantiene promociones similares a otras petroleras, con foco en bancos y su app.

Con bancos

Banco Nación: 20% los viernes

Banco Galicia: 15% los lunes

Banco Patagonia: 25% los jueves

Banco Credicoop: 20% los viernes

Banco Ciudad y Supervielle: 10% los domingos

Banco Comafi: 20% los domingos

También se suman bancos regionales con 20% los viernes.

App Shell Box

10% en combustibles V-Power (generalmente miércoles)

Tope de $4.000 semanal

Un alivio frente a la suba de precios

Las promociones llegan en un contexto de aumento del precio del combustible, impulsado por la suba del petróleo a nivel internacional por el conflicto en Medio Oriente. En este escenario, aprovechar descuentos con bancos y billeteras digitales se vuelve clave para reducir el impacto en el bolsillo.