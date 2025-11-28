De la "angustia" de octubre al alivio de noviembre: el parte económico

Noviembre de "reacomodamiento" postelectoral. La economía encontró un respiro con equilibrios en variables como el tipo de cambio y las cuentas fiscales.

De acuerdo con el análisis del economista Carlos Burgueño en MDZ Radio, el cierre de noviembre constituye una "gran noticia" para la Argentina, ya que este mes representó "la consolidación postelectoral de equilibrios en la macroeconomía" en variables clave como el dólar, la inflación y los superávits comercial y fiscal, marcando un período de notable tranquilidad y reacomodamiento.

"Termina noviembre y es una gran noticia", afirmó el columnista en el sentido de que "fue muy importante por la consolidación postelectoral de equilibrios macroeconómicos. No es poco". Burgueño enumeró los indicadores que respaldan esta visión: "El dólar, inflación, crecimiento de la economía, superávit comercial, superávit fiscal". Y explicó la relevancia del período: "Siempre el primer mes, después de una elección, hay que seguirlo porque te marca un indicio de lo que viene".

En comparación con meses anteriores, el economista remarcó: "Noviembre fue un mes muy tranquilo, muy de reacomodamiento de variables, nada que ver a lo que fue octubre, que fue un mes de elecciones y muchísima angustia y desequilibrio".