La inflación en Mendoza durante octubre fue de 2,4%
Este miércoles, la DEIE dio a conocer un nuevo Índice de Precios al Consumidor correspondiente a octubre. El acumulado de los nueve meses es de 23%.
Este miércoles 12 de noviembre, la Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas (DEIE) dio a conocer un nuevo Índice de Precios al Consumidor (IPC), correspondiente a octubre de 2025 en Mendoza. La inflación en el octavo mes del año fue de 2.4%.
De esta manera, el acumulado de los nueve meses de inflación es de 23%. Fue 1% en enero de 2025 -el dato más bajo en lo que va del año-, 2,5% en febrero, 3,1% en marzo, 3,1% en abril, 1,7% en mayo, 1,1% en junio, 1,9% en julio, 2% en agosto y 2,2% en septiembre.
Además, la inflación acumulada con respecto al mismo mes del año anterior -interanual- se ubica 28.8%. Este dato también conserva la tendencia en caída, ya que es el más bajo en el año. El anterior fue en septiembre, de 29%. En agosto de 29,6, julio de 35,6% y todos los anteriores superiores al 41%.
La inflación por rubro
El rubro que más subió en octubre fue "Esparcimiento", que incrementó sus precios en un 4%. Dato llamativo teniendo en cuenta que durante septiembre fue el que menos había crecido. Le siguen "Vivienda y servicios básicos" con el 3.4% (era el rubro que más había crecido en septiembre), "Transporte y Comunicaciones" con el 2,8% y "Alimentos y bebidas" con el 2,6%.
Todos esos rubros estuvieron por encima del promedio general. Por debajo se mostraron "Atención médica y gastos para salud" con el 2,2%, "Educación" con el 1,8%, "Indumentaria" con el 1,6% y "Equipamiento y mantenimiento del hogar" con el 1%