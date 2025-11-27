Sorpresa: el tipo de dólar que cerró a la baja y es el más barato del mercado.

El mercado cambiario cerró la jornada con bajas generalizadas en distintas cotizaciones del dólar , generando un escenario inesperado para analistas y operadores.

Entre los retrocesos más destacados figuran movimientos en el segmento informal, financiero y oficial, aunque uno de ellos terminó sorprendiendo al ubicarse en el nivel más bajo del mercado.

El dólar blue retrocedió 0,69%, cerrando a $1420 para la compra y $1440 para la venta y se posicionó como el más barato.

El dólar Banco Nación se mantuvo estable, con valores de $1425 para la compra y $1475 para la venta.

El dólar MEP cayó 0,40% y cerró en $1481,82 como valor de referencia.

A su vez, el contado con liquidación (CCL) bajó 0,60% para ubicarse en $1523,74.

Futuro y mayorista también retrocedieron

El dólar futuro registró una baja de 0,41%, operando a $1447 para la compra y $1447,50 para la venta.

El dólar mayorista descendió 0,24%, finalizando en $1441 para la compra y $1450 para la venta.

Con todas las cotizaciones ya definidas, el dólar que terminó al menor precio del mercado fue el blue, que quedó por debajo incluso del mayorista.

Este resultado rompe la dinámica habitual del mercado, donde el tipo de cambio informal suele ubicarse por encima del oficial y de los financieros.