El dólar oficial volvió a subir, pero el dólar blue bajó: las cotizaciones
El dólar oficial y el dólar blue tuvieron movimientos dispares en una nueva rueda cambiaria. Así quedaron las cotizaciones.
En este miércoles, las cotizaciones se movieron levemente tanto para el dólar oficial como para el dólar blue. Se trata de un día importante ya que las acciones y los bonos también cotizaron hacia arriba en los mercados internacionales, al igual que el Merval.
El dólar oficial aumentó cinco pesos este miércoles y, sumado los $20 que subió el martes, actualmente cotiza a $1.475 para la venta.
Te Podría Interesar
En cuanto a los financieros, el dólar MEP ronda los $1.490 y el contado con liqui $1.532. Ambas cotizaciones fueron variando durante el avance de la jornada.
Mientras que el dólar blue cotizó a la baja este miércoles en una nueva ronda cambiaria tras haber subido durante el martes. Actualmente el paralelo cotiza a $1.450 para la venta bajando un total de $10 respecto del cierre del día anterior. Fue cayendo conforme avanzaba la jornada.
El examen que rendirá Caputo con el dólar en la mira
Este miércoles 26, el ministro de Economía Luis Caputo tendrá un examen financiero clave. Quizá el más importante y referente desde el triunfo político del Gobierno el 26 de octubre pasado, y el tiempo dulce cambiario y monetario que surgió desde el lunes 27 en todos los mercados.
Hoy el Ministerio de Economía deberá renovar vencimientos de letras en pesos por aproximadamente unos 14.000 billones de pesos; poco más de 9.000 millones de dólares en divisas, de los cuales, casi la mitad está en poder de dependencias públicas (Anses, Banco Nación y otras entidades oficiales), lo que implica unos potenciales 4.500 millones de dólares en pesos, que podrían volver a presionar el tipo de cambio en el cierre del mes.
En un marco de dudas en el mercado financiero por la falta de precisión sobre el próximo vencimiento de U$S4.300 millones que Argentina debe liquidar el 9 de enero de 2026, ante la novedad del jueves pasado, que el préstamo elaborado por bancos privados norteamericanos comandados por el JP Morgan no llegará a tiempo de elaborarse. Con lo que la operación de enero deberá enfrentarse con un Repo más austero con dinero de las entidades privadas de EE.UU., activando el swap o con dinero del FMI.
Qué pasó con las acciones hoy
Acciones y ADRs suben hasta 9% al promediar la tarde, mientras que el Riesgo País se ubica en 651 puntos, tras bajar 0,80%.
Esta tarde, el S&P Merval registra una suba de 3,53%, hasta los 2.967.009,05 puntos.
El panel líder opera con mayoría de alzas. Registran las mayores subas Edenor (7,63%), Banco Francés (7,33%) y Grupo Supervielle (7,33%).
En Nueva York, los ADRs de empresas argentinas operan totalmente en alza. Las principales ganancias son de Edenor (9,21%), Banco Francés (8,14%) y Grupo Supervielle (6,73%).
En los títulos públicos, el AL30 sube 0,49% y el AL35 avanza 0,40%; mientras que el Riesgo País se ubica en 651 puntos básicos, tras caer 0,80%, según la medición de JP Morgan.