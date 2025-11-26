El dólar oficial volvió a subir, pero el dólar blue bajó: las cotizaciones

En este miércoles, las cotizaciones se movieron levemente tanto para el dólar oficial como para el dólar blue . Se trata de un día importante ya que las acciones y los bonos también cotizaron hacia arriba en los mercados internacionales, al igual que el Merval.

El dólar oficial aumentó cinco pesos este miércoles y, sumado los $20 que subió el martes, actualmente cotiza a $1.475 para la venta.

En cuanto a los financieros, el dólar MEP ronda los $1.490 y el contado con liqui $1.532. Ambas cotizaciones fueron variando durante el avance de la jornada.

Mientras que el dólar blue cotizó a la baja este miércoles en una nueva ronda cambiaria tras haber subido durante el martes . Actualmente el paralelo cotiza a $1.450 para la venta bajando un total de $10 respecto del cierre del día anterior. Fue cayendo conforme avanzaba la jornada.

Este miércoles 26, el ministro de Economía Luis Caputo tendrá un examen financiero clave. Quizá el más importante y referente desde el triunfo político del Gobierno el 26 de octubre pasado, y el tiempo dulce cambiario y monetario que surgió desde el lunes 27 en todos los mercados.

Hoy el Ministerio de Economía deberá renovar vencimientos de letras en pesos por aproximadamente unos 14.000 billones de pesos; poco más de 9.000 millones de dólares en divisas, de los cuales, casi la mitad está en poder de dependencias públicas (Anses, Banco Nación y otras entidades oficiales), lo que implica unos potenciales 4.500 millones de dólares en pesos, que podrían volver a presionar el tipo de cambio en el cierre del mes.

Luis Caputo Luis Caputo con el dólar en la mira. N/A

En un marco de dudas en el mercado financiero por la falta de precisión sobre el próximo vencimiento de U$S4.300 millones que Argentina debe liquidar el 9 de enero de 2026, ante la novedad del jueves pasado, que el préstamo elaborado por bancos privados norteamericanos comandados por el JP Morgan no llegará a tiempo de elaborarse. Con lo que la operación de enero deberá enfrentarse con un Repo más austero con dinero de las entidades privadas de EE.UU., activando el swap o con dinero del FMI.

Qué pasó con las acciones hoy

Acciones y ADRs suben hasta 9% al promediar la tarde, mientras que el Riesgo País se ubica en 651 puntos, tras bajar 0,80%.

Esta tarde, el S&P Merval registra una suba de 3,53%, hasta los 2.967.009,05 puntos.

El panel líder opera con mayoría de alzas. Registran las mayores subas Edenor (7,63%), Banco Francés (7,33%) y Grupo Supervielle (7,33%).

En Nueva York, los ADRs de empresas argentinas operan totalmente en alza. Las principales ganancias son de Edenor (9,21%), Banco Francés (8,14%) y Grupo Supervielle (6,73%).

En los títulos públicos, el AL30 sube 0,49% y el AL35 avanza 0,40%; mientras que el Riesgo País se ubica en 651 puntos básicos, tras caer 0,80%, según la medición de JP Morgan.