Baja el dólar blue este jueves: ¿qué pasa con el oficial?

El dólar oficial se mantiene en precio este jueves y actualmente cotiza a $1.475. Por su parte, el dólar blue bajó 15 pesos y cotiza a $1.435. Hay una brecha cambiaria marcada.

En cuanto a los financieros, el dólar MEP cotiza a $1.483 y el contado con liqui a $1.531.

Sin operatoria en Wall Street debido al feriado en Estados Unidos, los activos argentinos que cotizan en la plaza local se mueven mixtos por el lado de los bonos , mientras que las acciones sube. Mientras que el riesgo país se ubica en 652 puntos básicos.

La deuda soberana en dólares bajo legislación local se mueve mixta. Suben el Bonar 2029 (+0,2%) y Global 2041 (+0,1%), mientras que cae el Bonar 2030 (-0,1%).

El mayor índice bursátil, el S&P Merval avanza 0,9%. Las acciones del panel líder muestran subas generalizadas, impulsadas por Sociedad Comercial del Plata (+2,8%).

Cabe recordar que no operatoria en Wall Street debido al feriado en Estados Unidos, por el Día de Acción de Gracias.