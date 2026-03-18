Cuenta DNI: cómo obtener el 100% de reintegro en SUBE con el nuevo descuento
Cuenta DNI permite pagar el transporte con el celular y obtener reintegro del 100% en SUBE. Cómo usar NFC y acceder a descuentos y beneficios vigentes.
En marzo, Cuenta DNI incorpora un beneficio clave para el uso diario: el reintegro del 100% del pasaje en transporte público al pagar con el celular. La medida se suma a otros descuentos vigentes y al uso de pagos sin contacto con tecnología NFC.
SUBE: cómo funciona el reintegro del 100% del pasaje
El beneficio alcanza a los viajes en colectivos, subtes y premetro dentro del AMBA. Para acceder, es necesario pagar con tarjetas Visa Débito del Banco Provincia vinculadas a Cuenta DNI mediante NFC.
El reintegro se aplica de forma automática y tiene un tope mensual de $10.000 por tarjeta. Está disponible todos los días y no requiere activación adicional, más allá de usar el pago sin contacto desde el celular.
Pagos sin contacto: cómo usar NFC con Cuenta DNI
La funcionalidad permite pagar directamente con el celular, sin necesidad de usar efectivo ni tarjeta física. Solo hay que acercar el dispositivo a una terminal habilitada y validar la operación.
Por el momento, el sistema está disponible para celulares Android con tecnología NFC y tarjetas Visa asociadas a la aplicación.
Además de simplificar las compras, este método habilita el acceso a promociones específicas dentro de la billetera digital.
Descuentos vigentes pagando con Cuenta DNI
Quienes utilicen el pago sin contacto pueden acceder a distintos beneficios:
- 30% de descuento en supermercados Coto todos los jueves, sin tope
- 10% de reintegro en el Movistar Arena, con un límite mensual de $5.000
- 20% de descuento en bebidas seleccionadas de Starbucks todos los días
- Los descuentos se aplican automáticamente cuando la compra se realiza con la modalidad NFC.
Cómo activar el pago con NFC en la app
Para utilizar esta función hay que:
- Actualizar la aplicación Cuenta DNI
- Ingresar a “Otras funcionalidades”
- Seleccionar “Tarjetas”
- Elegir la Visa y activar NFC
- Aceptar los términos
- Validar la identidad
- Una vez habilitado, el celular queda listo para operar en comercios y transporte.
Más opciones para pagar y ahorrar en marzo
La incorporación del pago sin contacto se suma a los beneficios habituales de Cuenta DNI y busca ampliar su uso en consumos cotidianos. En marzo, el reintegro en transporte y los descuentos en comercios aparecen como algunas de las opciones disponibles para reducir gastos.