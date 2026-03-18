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Cuenta DNI: cómo obtener el 100% de reintegro en SUBE con el nuevo descuento

Cuenta DNI permite pagar el transporte con el celular y obtener reintegro del 100% en SUBE. Cómo usar NFC y acceder a descuentos y beneficios vigentes.

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Cuenta DNI sumó un descuento clave en el transporte. Foto: Cuenta DNI

Cuenta DNI sumó un descuento clave en el transporte. Foto: Cuenta DNI

En marzo, Cuenta DNI incorpora un beneficio clave para el uso diario: el reintegro del 100% del pasaje en transporte público al pagar con el celular. La medida se suma a otros descuentos vigentes y al uso de pagos sin contacto con tecnología NFC.

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Cuenta DNI se sumó a las billeteras virtuales que ofrecen importantes descuentos en el transporte público.

Cuenta DNI se sumó a las billeteras virtuales que ofrecen importantes descuentos en el transporte público.

SUBE: cómo funciona el reintegro del 100% del pasaje

El beneficio alcanza a los viajes en colectivos, subtes y premetro dentro del AMBA. Para acceder, es necesario pagar con tarjetas Visa Débito del Banco Provincia vinculadas a Cuenta DNI mediante NFC.

El reintegro se aplica de forma automática y tiene un tope mensual de $10.000 por tarjeta. Está disponible todos los días y no requiere activación adicional, más allá de usar el pago sin contacto desde el celular.

Pagos sin contacto: cómo usar NFC con Cuenta DNI

La funcionalidad permite pagar directamente con el celular, sin necesidad de usar efectivo ni tarjeta física. Solo hay que acercar el dispositivo a una terminal habilitada y validar la operación.

Por el momento, el sistema está disponible para celulares Android con tecnología NFC y tarjetas Visa asociadas a la aplicación.

Además de simplificar las compras, este método habilita el acceso a promociones específicas dentro de la billetera digital.

Descuentos vigentes pagando con Cuenta DNI

Quienes utilicen el pago sin contacto pueden acceder a distintos beneficios:

  • 30% de descuento en supermercados Coto todos los jueves, sin tope
  • 10% de reintegro en el Movistar Arena, con un límite mensual de $5.000
  • 20% de descuento en bebidas seleccionadas de Starbucks todos los días
  • Los descuentos se aplican automáticamente cuando la compra se realiza con la modalidad NFC.

Cómo activar el pago con NFC en la app

Para utilizar esta función hay que:

  • Actualizar la aplicación Cuenta DNI
  • Ingresar a “Otras funcionalidades”
  • Seleccionar “Tarjetas”
  • Elegir la Visa y activar NFC
  • Aceptar los términos
  • Validar la identidad
  • Una vez habilitado, el celular queda listo para operar en comercios y transporte.

Más opciones para pagar y ahorrar en marzo

La incorporación del pago sin contacto se suma a los beneficios habituales de Cuenta DNI y busca ampliar su uso en consumos cotidianos. En marzo, el reintegro en transporte y los descuentos en comercios aparecen como algunas de las opciones disponibles para reducir gastos.

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