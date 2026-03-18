Cuenta DNI: cómo obtener el 100% de reintegro en SUBE con el nuevo descuento

En marzo, Cuenta DNI incorpora un beneficio clave para el uso diario: el reintegro del 100% del pasaje en transporte público al pagar con el celular. La medida se suma a otros descuentos vigentes y al uso de pagos sin contacto con tecnología NFC.

El beneficio alcanza a los viajes en colectivos, subtes y premetro dentro del AMBA. Para acceder, es necesario pagar con tarjetas Visa Débito del Banco Provincia vinculadas a Cuenta DNI mediante NFC.

Cuenta DNI se sumó a las billeteras virtuales que ofrecen importantes descuentos en el transporte público.

El reintegro se aplica de forma automática y tiene un tope mensual de $10.000 por tarjeta. Está disponible todos los días y no requiere activación adicional, más allá de usar el pago sin contacto desde el celular.

La funcionalidad permite pagar directamente con el celular, sin necesidad de usar efectivo ni tarjeta física. Solo hay que acercar el dispositivo a una terminal habilitada y validar la operación.

Por el momento, el sistema está disponible para celulares Android con tecnología NFC y tarjetas Visa asociadas a la aplicación.

Además de simplificar las compras, este método habilita el acceso a promociones específicas dentro de la billetera digital.

Descuentos vigentes pagando con Cuenta DNI

Quienes utilicen el pago sin contacto pueden acceder a distintos beneficios:

30% de descuento en supermercados Coto todos los jueves, sin tope

10% de reintegro en el Movistar Arena, con un límite mensual de $5.000

20% de descuento en bebidas seleccionadas de Starbucks todos los días

Los descuentos se aplican automáticamente cuando la compra se realiza con la modalidad NFC.

Cómo activar el pago con NFC en la app

Para utilizar esta función hay que:

Actualizar la aplicación Cuenta DNI

Ingresar a “Otras funcionalidades”

Seleccionar “Tarjetas”

Elegir la Visa y activar NFC

Aceptar los términos

Validar la identidad

Una vez habilitado, el celular queda listo para operar en comercios y transporte.

Más opciones para pagar y ahorrar en marzo

La incorporación del pago sin contacto se suma a los beneficios habituales de Cuenta DNI y busca ampliar su uso en consumos cotidianos. En marzo, el reintegro en transporte y los descuentos en comercios aparecen como algunas de las opciones disponibles para reducir gastos.