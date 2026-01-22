Cuánto valen hoy los $1.000 CLP tras la caída del dólar en Argentina y en Chile

El dólar tocó en Chile su nivel más bajo en más de dos años y también retrocedió en Argentina.

El dólar volvió a caer tanto en Chile como en Argentina y reconfiguró, una vez más, la relación cambiaria entre ambos países. En el mercado chileno, la divisa estadounidense descendió a niveles que no se veían desde hace más de dos años y cerró en torno a los $867CLP por dólar, consolidando una tendencia bajista que se da incluso en un contexto de datos sólidos de la economía de Estados Unidos.

La baja del dólar en Chile, combinada con un retroceso simultáneo de las distintas cotizaciones del dólar en Argentina, tuvo un impacto directo sobre el cruce cambiario y el valor de referencia para los argentinos: los $1.000 CLP. Con el nuevo escenario, esa suma equivale hoy a entre $1.680 y $1.730 argentinos, según el tipo de cambio utilizado para la conversión, ubicándose por debajo de los picos registrados a comienzos de enero, aunque todavía en niveles elevados en términos históricos.

Durante los primeros días del mes, cuando el dólar en Chile llegó a operar cerca de los $895 CLP, los $1.000 CLP alcanzaron valores de entre $1.680 y $1.705 argentinos, uno de los momentos más desfavorables del verano para el cruce cambiario.

Desde entonces, el ajuste se dio por doble vía: el dólar perdió fuerza en el mercado chileno y, en paralelo, el tipo de cambio también retrocedió en Argentina, tanto en el segmento oficial como en los dólares financieros.

Actualmente, con el dólar blue en torno a los $1.495, el MEP cerca de $1.460 y el oficial alrededor de $1.450, el valor de los pesos chilenos dejó de escalar y encontró un punto de estabilización. El movimiento no implica una reversión del encarecimiento acumulado durante 2025, pero sí un cambio en la dinámica reciente.