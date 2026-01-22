Cuánto valen hoy los $1.000 CLP tras la caída del dólar en Argentina y en Chile
El dólar tocó en Chile su nivel más bajo en más de dos años y también retrocedió en Argentina.
El dólar volvió a caer tanto en Chile como en Argentina y reconfiguró, una vez más, la relación cambiaria entre ambos países. En el mercado chileno, la divisa estadounidense descendió a niveles que no se veían desde hace más de dos años y cerró en torno a los $867CLP por dólar, consolidando una tendencia bajista que se da incluso en un contexto de datos sólidos de la economía de Estados Unidos.
La baja del dólar en Chile, combinada con un retroceso simultáneo de las distintas cotizaciones del dólar en Argentina, tuvo un impacto directo sobre el cruce cambiario y el valor de referencia para los argentinos: los $1.000 CLP. Con el nuevo escenario, esa suma equivale hoy a entre $1.680 y $1.730 argentinos, según el tipo de cambio utilizado para la conversión, ubicándose por debajo de los picos registrados a comienzos de enero, aunque todavía en niveles elevados en términos históricos.
Durante los primeros días del mes, cuando el dólar en Chile llegó a operar cerca de los $895 CLP, los $1.000 CLP alcanzaron valores de entre $1.680 y $1.705 argentinos, uno de los momentos más desfavorables del verano para el cruce cambiario.
Desde entonces, el ajuste se dio por doble vía: el dólar perdió fuerza en el mercado chileno y, en paralelo, el tipo de cambio también retrocedió en Argentina, tanto en el segmento oficial como en los dólares financieros.
Actualmente, con el dólar blue en torno a los $1.495, el MEP cerca de $1.460 y el oficial alrededor de $1.450, el valor de los pesos chilenos dejó de escalar y encontró un punto de estabilización. El movimiento no implica una reversión del encarecimiento acumulado durante 2025, pero sí un cambio en la dinámica reciente.
Cronología del valor de los $1.000 CLP para los argentinos
Enero 2025
Los $1.000 CLP se ubicaban apenas por encima de los $1.000 argentinos, en un escenario de virtual paridad cambiaria que hacía más accesibles los consumos y viajes a Chile.
Primer trimestre de 2025
La relación comenzó a deteriorarse: los $1.000 CLP superaron los $1.100 argentinos, marcando el inicio de un proceso de encarecimiento sostenido del peso chileno frente al peso argentino.
Mitad de 2025
El valor de referencia avanzó hacia la zona de los $1.250 argentinos, consolidando una tendencia que ya no respondía a movimientos puntuales sino a un cambio estructural del cruce cambiario.
Agosto de 2025
Los $1.000 CLP se ubicaron cerca de los $1.350 argentinos, en un contexto de fortalecimiento del peso chileno y mayor presión cambiaria en Argentina.
Septiembre–octubre de 2025
El cruce alcanzó picos cercanos a los $1.550 argentinos, uno de los niveles más altos del año y un punto de inflexión para el turismo y las compras transfronterizas.
Cierre de 2025
El valor de los $1.000 CLP osciló entre $1.640 y $1.700 argentinos, consolidando un encarecimiento interanual de entre 60% y 65%, explicado principalmente por el efecto del tipo de cambio.
Primeros días de enero de 2026
Con el dólar en Chile operando cerca de los $895 CLP, los $1.000 pesos chilenos llegaron a valer entre $1.680 y $1.705 argentinos, uno de los momentos más desfavorables del verano.
Segunda quincena de enero de 2026
Comenzó a observarse una mejora relativa: la suba del dólar en Chile desde los mínimos iniciales del año y la baja simultánea del dólar en Argentina permitieron que los $1.000 CLP retrocedieran hacia la zona de $1.630–$1.650 argentinos.
Escenario actual
Con el dólar cayendo en ambos países y alcanzando en Chile su nivel más bajo en más de dos años, los $1.000 CLP se estabilizan hoy en torno a $1.680–$1.730 argentinos, según el tipo de cambio utilizado, marcando un freno al encarecimiento, aunque aún lejos de los valores de paridad observados un año atrás.