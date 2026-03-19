Créditos hipotecarios: un banco confirmó que baja la tasa para monotributistas

BBVA confirmó que es el primer banco privado en bajar la tasa de créditos hipotecarios para monotributistas y responsables inscriptos.

BBVA en Argentina confirmó que dio un nuevo paso respecto del acceso a la vivienda y el acceso a los créditos hipotecarios UVA. La institución será la primera de carácter privado que le otorgue estos beneficios a clientes que sean monotributistas y responsables inscriptos, bajando la tasa de interés para este segmento del 17% TNA + UVA al 7,5% TNA + UVA.

Para acceder a la tasa preferencial del 7,50% + UVA, los clientes monotributistas y responsables inscriptos deberán contar con un mínimo de 2 años de antigüedad en la actividad. Además, el titular del préstamo deberá acreditar un ingreso mensual igual o superior a 4 Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM) vigentes al momento de la contratación.

Créditos hipotecarios con una tasa más baja Al igual que en el resto de las líneas vigentes, el monto del préstamo se define en función de los ingresos del cliente, permitiendo financiar hasta el 80% del valor de la propiedad con un plazo que puede ir desde un mínimo de 5 años hasta un máximo de 30. Para aumentar la capacidad de financiación, los solicitantes tienen la posibilidad de sumar los ingresos de hasta dos familiares directos, facilitando el acceso a un monto mayor.

Préstamos-Autos-Banco Nación - Interna 2 Los créditos hipotecarios UVA. Los clientes pueden simular su préstamo y calcular la cuota 100% online, obteniendo inmediatamente información clara sobre la viabilidad de su proyecto. También cuentan con asesores especializados que los acompañan durante todo el proceso, desde la simulación inicial hasta la escritura, brindando transparencia y reduciendo significativamente la incertidumbre.

Además de la oferta para monotributistas se confirmó que los clientes pueden simular su préstamo y calcular la cuota 100% online, obteniendo inmediatamente información clara sobre la viabilidad de su proyecto.