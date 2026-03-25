Consumo en picada: la venta de alimentos y productos de limpieza e higiene se derrumbaron en febrero

La venta de alimentos y bebidas , así como productos de limpieza e higiene personal anotó en febrero un nuevo dato en rojo tras un comienzo de año con luces de alarma, y en el segundo mes del año marcó una contracción de -3,4%, comprimiendo las ventas en -2,1% en el acumulado del primer bimestre del año.

Con este último dato, el consumo masivo ya enlazó dos meses seguidos de números en baja, pero la desaceleración de las ventas en los diversos canales de comercialización arrancó en septiembre, en plena campaña electoral para el cuerpo legislativo.

"Luego del resultado negativo del primer mes de 2026, febrero marca una contracción algo mayor en la suma de todos los canales del orden de -3,4%. De esta manera, el primer bimestre del año sufre una retracción de -2,1%", destaca un nuevo relevamiento de la consultora Scentia.

En el desagregado por canales, la venta en supermercados cayó -5,9% en relación a febrero de 2025, mientras que autoservicios independientes bajó -3,8%, en los mayoristas bajó -3,6%m en tanto que los productos masivos en farmacias retrocedieron -2,9%, y en kioskos y tiendas -1,9%.

En un contexto de importantes diferencias según los diversos canales relevados, sólo el e-commerce muestra un buen desempeño, con un salto de 26,5% en la comparación con febrero de 2025, lo que es leído por los analistas como una tendencia de ese formato de compras. En cambio, todos los demás canales registran variaciones negativas.

Scentia febrero 2026 comparativp

"Creemos que parte de la explicación de esta situación puede encontrarse en la inflación vista en los últimos meses, quitando algo de poder de compra a los consumidores", explicó Osvaldo del Río, director de Scentia.

Abajo de la inflación

Pero aún en ese contexto, desde la consultora destacan que es importante tener presente que el consumo masivo muestra una variación de precios por debajo del IPC informado días atrás, que en la medición interanual es de 19,4% vs el 33,1% que marcó el Indec.

Las luces amarillas se encienden cuando se observa la variación de ventas entre enero y febrero. Mientras los supermercados cayeron -6,3%, los autoservicios independientes bajan -6,4%, el consumo masivo en farmacias -9,1%, el e-commerce bajó -2,6%, mientras que kioskos y tiendas cayó -6,2% y en cadenas mayoristas -5,8%.