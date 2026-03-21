Guerra, energía y alimentos: Argentina ante su gran oportunidad, el desafío no está afuera, sino adentro

En un mundo atravesado por conflictos y tensiones crecientes, la economía global empieza a reconfigurarse alrededor de bienes estratégicos. La guerra , la suba del precio del petróleo y situaciones críticas como el bloqueo del estrecho de Ormuz —clave para el comercio energético mundial— vuelven a poner en el centro de la escena la seguridad alimentaria, la energía y el talento.

Y en ese contexto, Argentina tiene algo que muchos países hoy necesitan: capacidad para producir alimentos , energía y generar capital humano. La oportunidad está. Pero antes de mirar hacia afuera, conviene hacer un ejercicio más incómodo: mirar hacia adentro. Porque si el mundo atraviesa una crisis de confianza, la pregunta inevitable es cómo estamos nosotros.

Lejos de reducir tensiones, muchas veces el debate público parece orientado a profundizarlas, dificultando cualquier proyecto común. Y ahí aparece el verdadero desafío: alinear esfuerzos sociales y políticos para no perder esta oportunidad en el mediano plazo. Pensar la oportunidad argentina exige primero un diagnóstico interno. Como haría cualquier organización, el país necesita entender sus fortalezas y debilidades.

Detectar aquello que tiene para potenciar y también aquello que debe corregir para no transformarse en su propio límite. Solo así será posible aprovechar un escenario global que demanda mucho de lo que Argentina puede ofrecer. El problema es que ese potencial no es nuevo. Argentina cuenta con recursos naturales, talento humano y capacidad productiva. Pero transformar esas condiciones en desarrollo sostenido requiere algo más profundo: un acuerdo sobre el modelo de país que queremos construir. Ese acuerdo no es solo económico. Es también social, cultural y generacional.

Implica definir cómo aprovechar los recursos sin comprometer el futuro, cómo formar a las personas para los desafíos actuales y los que vendrán, y cómo expandir una matriz productiva estable que permita crecimiento económico sustentable en el tiempo. En ese proceso hay un elemento central: la confianza. La confianza es el “pegamento” que permite construir una sociedad. Pero no se declama: se construye. Se gana en lo cotidiano, cuando alguien cumple su palabra, respeta un acuerdo, llega a tiempo o hace lo que dijo que iba a hacer. Y también se construye en niveles más altos, cuando las instituciones funcionan, cuando las reglas son claras y cuando la dirigencia política es capaz de sostener acuerdos básicos más allá de las diferencias. Sin confianza, no hay posibilidad de avanzar.

negocios Pensar la oportunidad argentina exige primero un diagnóstico interno. Archivo.

No hay inversión, no hay cooperación, no hay proyecto

Hay fragmentación. Por eso, construir confianza no es un tema menor ni abstracto: es la base sobre la cual se puede ordenar una economía, desarrollar sectores productivos y proyectar un país hacia adelante. Si la Argentina lograra avanzar en acuerdos mínimos y reconstruir ese capital social, el escenario que se abre es significativo.

El país tiene condiciones para ser uno de los mejores lugares del mundo para vivir. No solo por sus recursos, sino también por su gente, su territorio y su potencial de desarrollo. En un mundo que demanda alimentos, energía y talento —y que además atraviesa conflictos que reordenan el mapa global— Argentina podría incluso convertirse en un destino atractivo para nuevas inversiones, desarrollo e incluso migraciones. Pero ese futuro no está garantizado. Depende, en gran medida, de la capacidad de la política para generar acuerdos sostenibles y de la decisión de los ciudadanos de asumir un rol más activo en la construcción del país. La oportunidad existe.

Argentina podría convertirse en un destino para nuevas inversiones

El desafío, como tantas veces, sigue siendo interno.

* Iñigo Landeta – Autor / Consultor en innovación y desarrollo organizacional. Autor de “Argentina te necesita”