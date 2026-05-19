El secreto del Feng Shui para el hogar: a qué hora hay que abrir las ventanas para atraer energía positiva

Para la filosofía del Feng Shui , el flujo de la energía dentro de una casa es un factor determinante que impacta en el descanso, el estado de ánimo y el bienestar general. Abrir las ventanas entonces no se realiza al azar.

La filosofía milenaria considera que existen momentos específicos del día que potencian la renovación ambiental y abren paso a las vibraciones positivas.

Según los preceptos de esta disciplina oriental, el horario ideal para ventilar el hogar se ubica entre las 7 y las 9 de la mañana. Este lapso coincide con el despertar del día, un momento en el que la energía de la naturaleza comienza a activarse y el aire exterior se encuentra en su estado más puro y revitalizado.

Incorporar esta rutina diaria ayuda a disipar el "chi" o energía estancada que se acumula durante las horas de sueño , permitiendo que el hogar recupere su equilibrio.

Los principales beneficios asociados a este hábito se relacionan con la eliminación de las cargas pesadas o estáticas acumuladas en las habitaciones. Además, permite el ingreso de la luz solar temprana, un elemento fuertemente ligado a la claridad mental y la energía vital.

Por otro lado, promueve una atmósfera de calma y equilibrio, ideal tanto para los sectores de descanso como para los espacios de trabajo en casa. Reduce drásticamente la sensación de encierro, transformando la casa en un lugar mucho más ameno.

Los expertos en Feng Shui insisten en que la constancia es fundamental. Mantener las aberturas cerradas por mucho tiempo provoca el estancamiento del "chi" (la energía vital que recorre los espacios).

Aunque el Feng Shui lo explica desde una perspectiva energética, esta práctica tiene un respaldo plenamente científico y doméstico. Ventilar la casa todos los días es una necesidad básica para mejorar la calidad del aire que se respira, eliminar toxinas y reducir los niveles de humedad acumulada en el interior.