Confirmaron el precio del dólar para este viernes 26 de diciembre tras la Navidad

Este miércoles 24 de diciembre y jueves 25 no hubo mercado cambiario, por lo que las cotizaciones del dólar se mantienen a las del martes. Recién el viernes 26 de diciembre se abrirá nuevamente el mercado, tras el feriado por Navidad . El dólar oficial se encamina a cerrar el año por encima de la inflación.

Al cierre del martes, dólar oficial se ubicó en $1.475 en la pizarra del Banco Nación , mientras que el mayorista cerró a $1.451. En tanto, el dólar blue se negociaba a $1.505.

Entonces con esos valores el dólar abrirá los mercados el día viernes esperando a ver si bajará o subirá de ese precio para el último día hábil de la semana. Luego una corriente de días llegará de la misma manera en una semana corta sin mercados durante el miércoles 31 y el jueves 1 de enero.

Por el lado de los financieros, el MEP opera a $1.482,15 y el CCL a $1.529,2.

La city se mantiene expectante al impacto en las cotizaciones del dólar a partir de enero, cuando las bandas cambiarias se ajusten por inflación. A partir del primero de enero, el techo del dólar oficial subirá 2,5%, que fue el dato del IPC de noviembre, según difundió el Indec.

El dólar oficial frente a la inflación en 2025

El dólar es el refugio de ahorro por excelencia de los argentinos. Al terminar cada año una pregunta gira en torno a los ahorristas: si comprar dólares rindió frente a la inflación.

En ese sentido, el dólar oficial se encamina a cerrar el año por encima de la inflación.

En caso que diciembre muestre una variación de precios de 2%, el año cerraría con una inflación de 30,4%. Si se acerca a 2,5% el IPC del último mes del año, el acumulado de 2025 sería de 31%.

dolar billete franklin primer plano (6) El dólar oficial se ha movido poco en lo que va de la semana. Alf Ponce Mercado / MDZ

La situación del dólar en 2025

En tanto, el dólar oficial minorista finalizó el año pasado a $1.052,5 y su cotización actual asciende a $1.475 en la pizarra del Banco Nación. Por lo que reflejó un incremento de $422,5, es decir, un 40,1%. De esta manera, este le ganó al IPC, se colocó casi 10 puntos porcentuales por arriba de la inflación en pesos.

Cabe recordar que desde mediados de abril, con el levantamiento del cepo para las personas físicas, hubo una mayor demanda de esta cotización. Antes de esa fecha, la divisa en este segmento contaba con restricciones para su adquisición por parte de los ahorristas con pocas excepciones, por lo que la mayoría de las personas que no podían acceder al oficial minorista, optaban por el blue o el MEP.

Mientras que el mayorista subió en el año $417 o 40%, por lo que también le ganó a la inflación. La cotización actual de la divisa es $1.451 y finalizó 2024 en $1.032.