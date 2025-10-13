Con Milei en EE.UU., el INDEC publicará el dato de inflación que podría romper la calma

El Instituto Nacional de Estadística y Censos ( INDEC ) difundirá este martes 14 de octubre el Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a septiembre. El anuncio se dará en el marco de una jornada clave para el Gobierno de Javier Milei , que se reunirá con su par estadounidense, Donald Trump , en Washington .

El organismo había registrado en agosto un incremento del 1,9% en los precios al consumidor, con una variación interanual del 33,6% y un acumulado del 19,5% en los primeros ocho meses del año.

En un contexto de marcada inestabilidad cambiaria y creciente tensión electoral, el dólar llegó a rozar los $1.515 a mediados de septiembre, mientras la actividad económica sigue mostrando señales de debilidad. A esto se suma el impacto del desarme de las Letras Fiscales de Liquidez (LEFIs), medida que restringió aún más el acceso al crédito y encareció el financiamiento.

De acuerdo con estimaciones de consultoras privadas, el indicador habría superado el 2%, interrumpiendo así una racha de cuatro meses consecutivos con incrementos por debajo de ese nivel.

El nuevo dato de inflación llega en una semana cargada de acontecimientos económicos y políticos, y luego de la reunión entre Javier Milei con su par Donald Trump, donde se espera la presentación formal del paquete de asistencia financiera norteamericano, el ministro de Economía, Luis Caputo, también se encuentra rumbo a Washington para participar de los encuentros anuales del Fondo Monetario Internacional (FMI).

Según el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), elaborado por el Banco Central en base a proyecciones de analistas privados, la inflación de septiembre se habría ubicado en torno al 2,1%. Además, el sondeo prevé que la inflación interanual cierre 2025 cerca del 30%.

El informe del REM también proyecta que la inflación núcleo —que excluye precios estacionales y regulados— se habría ubicado en torno al 2,0%, evidenciando una leve aceleración respecto del mes anterior. Se trata de un incremento de 0,3 puntos porcentuales respecto al relevamiento previo.

La cifra que arrojó la Ciudad

En tanto, la inflación porteña mostró una dinámica similar. Según los datos de la Dirección de Estadísticas y Censos de la Ciudad de Buenos Aires, los precios en septiembre subieron 2,2%, frente al 1,6% registrado en agosto. En lo que va del año, el acumulado en CABA trepó al 22,7%, mientras que el incremento interanual se ubicó en 35%.

De confirmarse las proyecciones privadas, el INDEC marcaría el retorno de la inflación mensual por encima del 2%, un nivel que podría sostenerse hasta fin de año según las expectativas del mercado.