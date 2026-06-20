¿Cómo protegerse del fraude online en la compra de pasajes aéreos durante el Mundial 2026?

La demanda récord de viajes para presenciar el Mundial 2026 impulsa nuevas estrategias de prevención ante el crecimiento del fraude online.

El Mundial de Fútbol 2026 es un creciente foco de atención para el fraude online.

Con un récord histórico de países participantes y de trayectos que deberán realizar las selecciones y sus fanáticos, el Mundial 2026 se está convirtiendo en un foco de atención global en lo que respecta al fraude online, especialmente en la compra de pasajes aéreos.

Esta movilización sin precedentes de consumidores obliga a todos los actores del ecosistema de compra de tickets online a estar atentos para poder equilibrar compras y seguridad. Para aportar su trayectoria y conocimiento en la prevención de fraude online Koin, fintech especializada en prevención de fraude para e-commerce, se sumó a #UnidosContraElCiberfraude la iniciativa de ALTA y IATA, asociaciones referentes del mercado aerocomercial a nivel global, para prevenir el fraude online en la compra de pasajes aéreos.

El Mundial 2026 se está convirtiendo en un foco de atención global en lo que respecta al fraude online. Archivo. El Mundial, foco de atención para el fraude online El fraude es un fenómeno que puede afectar tanto a compradores como a vendedores, más aún en eventos como el Mundial de Fútbol, y especialmente en lo referente a viajes y traslados en este evento deportivo, organizado por tres países de enormes dimensiones.

La campaña #UnidosContraElCiberfraude es un ejemplo claro del cuidado a los primeros, brindándoles una plataforma segura para adquirir sus tickets, pero también es importante tener en cuenta la óptica de los vendedores. En este sentido, Koin recuerda que en eventos de alta demanda como el Mundial lo que más crece es el volumen de buenos clientes que esperan estas fechas para viajar.

Por eso, gran desafío para las empresas de viajes aéreos no es bloquear más transacciones, sino tomar decisiones más inteligentes en tiempo real. Una operación antifraude eficiente necesita diferenciar rápidamente entre comportamiento legítimo y señales reales de riesgo, evitando fricción innecesaria y pérdida de conversión.