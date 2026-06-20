¿Cómo protegerse del fraude online en la compra de pasajes aéreos durante el Mundial 2026?
La demanda récord de viajes para presenciar el Mundial 2026 impulsa nuevas estrategias de prevención ante el crecimiento del fraude online.
Con un récord histórico de países participantes y de trayectos que deberán realizar las selecciones y sus fanáticos, el Mundial 2026 se está convirtiendo en un foco de atención global en lo que respecta al fraude online, especialmente en la compra de pasajes aéreos.
Esta movilización sin precedentes de consumidores obliga a todos los actores del ecosistema de compra de tickets online a estar atentos para poder equilibrar compras y seguridad. Para aportar su trayectoria y conocimiento en la prevención de fraude online Koin, fintech especializada en prevención de fraude para e-commerce, se sumó a #UnidosContraElCiberfraude la iniciativa de ALTA y IATA, asociaciones referentes del mercado aerocomercial a nivel global, para prevenir el fraude online en la compra de pasajes aéreos.
El Mundial, foco de atención para el fraude online
El fraude es un fenómeno que puede afectar tanto a compradores como a vendedores, más aún en eventos como el Mundial de Fútbol, y especialmente en lo referente a viajes y traslados en este evento deportivo, organizado por tres países de enormes dimensiones.
La campaña #UnidosContraElCiberfraude es un ejemplo claro del cuidado a los primeros, brindándoles una plataforma segura para adquirir sus tickets, pero también es importante tener en cuenta la óptica de los vendedores. En este sentido, Koin recuerda que en eventos de alta demanda como el Mundial lo que más crece es el volumen de buenos clientes que esperan estas fechas para viajar.
Por eso, gran desafío para las empresas de viajes aéreos no es bloquear más transacciones, sino tomar decisiones más inteligentes en tiempo real. Una operación antifraude eficiente necesita diferenciar rápidamente entre comportamiento legítimo y señales reales de riesgo, evitando fricción innecesaria y pérdida de conversión.
Según datos de la compañía, las reservas realizadas de último momento pueden aumentar hasta cinco veces el nivel de riesgo en comparación con compras planificadas con mayor anticipación, principalmente por cambios en el patrón de comportamiento, urgencia de compra y tickets más altos.
En categorías de alto valor como los vuelos, el fraude sigue presente, pero el foco del mercado cambió. Hoy, las empresas más maduras entienden que proteger la operación no significa aumentar rechazos, sino aprobar mejor. El equilibrio entre conversión y seguridad es decisivo para capturar el potencial de ventas que eventos como el Mundial generan.
Compras planificadas, menos riesgo
Koin destaca que la sofisticación del fraude digital también evoluciona constantemente, impulsada por automatización, bots y herramientas basadas en Inteligencia Artificial. Por eso, el uso de modelos antifraude apoyados en IA, GenAI y Machine Learning se vuelve cada vez más estratégico para analizar grandes volúmenes de datos en tiempo real, detectar anomalías y adaptar decisiones de riesgo según el comportamiento de cada transacción.
Las características particulares del Mundial 2026 representan una oportunidad histórica para el comercio digital aerocomercial en América. Para Koin, las empresas que logren combinar experiencia fluida, decisiones inteligentes y prevención de fraude en tiempo real serán las mejor posicionadas para capturar el crecimiento esperado durante el torneo.
* Dieter Spangenberg, Chief Fraud Officer de Koin.