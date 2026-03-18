Cómo es el plana de una empresa para reabrir la minería de uranio en Mendoza

La minería en Mendoza es una actividad que concita la atención pública sin distingos de estar o no favor del desarrollo de una economía como el uranio que, en el caso de esta provincia, podría complementar y redefinir el perfil productivo y hasta me animo a aventurar que su destino de progreso.

El uranio es más conocido en su espantosa utilización como herramienta bélica. La reacción en cadena de fisión bien se grafica en la película "Oppenheimer", dirigida por Christopher Nolan, recordado e inquietante relato biográfico centrado en Robert Oppenheimer y el Proyecto Manhattan.

Así fue el desarrollo de la primera bomba atómica . Pero, claro, no hay que alarmarse por este dato. Tal vez reafirmar que el dominio del sentido común es un imperio accesible, incluso para los argentinos.

Una empresa de Canadá denominada Jaguar Uranium es la que lidera este proyecto minero en Malargüe, Huemul , asociado a otro en la misma escala ubicado en Chubut. Y no debe olvidarse de los intereses alrededor de Sierra Pintada, en San Rafael.

Jaguar opera en dos países del mundo: Colombia y Argentina. Y con ambición de jugador global en la minería.

Están en el negocio del uranio. La explotación de cobre no es lo de ellos.

uranio mendoza Deescripción de las operaciones de minera Jaguar en Argentina con énfasis en Mendoza.

"Con una antigua mina en producción, un distrito uranífero histórico y proyectos de exploración respaldados por perforaciones históricas", afirman, aludiendo a la mina Huemul y Sierra Pintada, la primera en Malargüe, la otra en San Rafael. Vale decir: Sierra Pintada no está en producción, sino en un proceso de saneamiento de los pasivos ambientales que dejó.

La empresa asevera que se "encuentra en una posición privilegiada para reactivar y expandir algunas de las oportunidades de uranio más importantes de la región".

El pasado 4 de marzo la empresa firmó un acuerdo con el gobierno de Mendoza, no exclusivo, vía el Ministerio de Energía y Medio Ambiente. En este acuerdo las partes firmaron en los siguientes términos:

"Cooperar en áreas que incluyen asistencia técnica y profesional relacionada con estudios geológicos, ambientales, legales, de ingeniería, económicos y financieros; intercambio estructurado de información (sujeto a obligaciones de confidencialidad); iniciativas de capacitación y desarrollo profesional; y coordinación de prácticas ambientales, sociales y comunitarias asociadas con la actividad minera".

La rúbrica oficial siempre según el Acuerdo tiene vigencia inicial por un año. Se podrá renovar de modo anual por mutuo acuerdo.

El número 1 de la empresa y su presidente, Steven Gold, de inmediato celebró este marco oficial. Claro, obvio.

Dijo: "Creemos que este es el primer paso para que la compañía amplíe su inversión en Mendoza y esperamos impulsar nuestra actividad de exploración de manera significativa”.

uranio san rafael

Uranio

Argentina quiere integrarse como productor de uranio, en principio porque actualmente importa el 100% del suministro. Jaguar parece haber sintonizado con la administración de Milei y a cuatro vientos promueven que el país construirá cuatro nuevos reactores para 2030.

El fin último de este plan es convertir la producción de energía a nuclear durante la próxima década. El fin último de este plan es convertir la producción de energía a nuclear durante la próxima década.

En diciembre de 2024, a poco de asumido en la Casa Rosada, MIlei expresó que "creará el Consejo Nuclear Argentino, presidido por Demian Reidel e integrado por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos; el ministro de Defensa, Luis Petri; y el presidente de la Comisión Nacional de Energía Atómica, Germán Guido Lavalle".

Y se creó esa dependencia. Pero pasaron cosas. Varias.

Por ejemplo, Reidel, en julio del año pasado, salió del gobierno en una situación delicada. El Jefe de Gabinete ya no es más Francos y de esto hace rato. El ministro de Defensa tampoco es Petri. Y en diciembre pasado, en sincronía disparatada, renunció al gobierno Guido Lavalle.

Como dice Tato Bores, si no fuera cierto, sería una joda más grande que una casa. Como dice Tato Bores, si no fuera cierto, sería una joda más grande que una casa.

Minería en Mendoza Diciembre de 2024. A poco de asumir Milei presentó un Plan Nuclear. Incluye uranio, claro.

Minería en Mendoza

Desde Jaguar todo es optimismo, basados en los lineamientos del Plan Nuclear de Argentina. De allí reiteran las futuras obras en su explotación y desarrollo.

El Gobierno central y la Comisión Nacional de Energía Atómica buscan construir plantas de procesamiento centralizadas para reducir los costos de capital que significa erogar por el suministro de uranio.

Las propiedades de la minera canadiense en Mendoza reportan las siguientes características. Nada menores, por cierto. Las propiedades de la minera canadiense en Mendoza reportan las siguientes características. Nada menores, por cierto.

La mina Huemul ocupa casi 21 mil hectáreas, que abarcan la mina de U-Cu-V más antigua de Argentina. En Sierra Pintada existe otro hito: fue el último distrito productor de uranio de Argentina, en 1997.

El potencial de exploración allí se sustenta en una producción histórica de uranio. Calculan cerca de 500 mil libras, con mineralización abierta, más allá de las áreas explotadas.

La exposición adicional a cobre y vanadio ofrece un potencial de crecimiento en múltiples materias primas en toda el área del proyecto. Pero es un vuelto.

Mendoza uranio

Inversiones extranjeras

Semanas antes de la firma del acuerdo con el gobierno de Mendoza la minera Jaguar completó una oferta pública inicial de 25 millones de dólares en la Bolsa de New York.

En sus planes para mediados del año en curso, en Mendoza harán la presentación del Estudio Ambiental de Referencia. Estiman "posible avance en la obtención de permisos para la mina de uranio y cobre de importancia histórica en Argentina".

Y también en el segundo semestre de 2026 aspiran a la "exploración y obtención de permisos en curso en toda la cartera de proyectos de la compañía".

Los planes del 1 de la empresa para los próximos dos años se centran en la obtención de los permisos para dar paso a la perforación y, eventualmente, una actualización de las estimaciones de recursos.

El ejecutivo describió la recaudación de casi 25 millones de dólares para un plazo de aproximadamente dos años, con el objetivo de destinar cerca del 80% de los fondos a la exploración y producción, y la planificación inicial de distribuir el gasto entre Argentina (60%) y Colombia (40%).

Sin embargo, circula un paper en el que los canadienses detallan lo que se lee como "Riesgos".

Ok. ¡Bienvenidos a Latinoamérica, amigos!

"Los riesgos a corto plazo se relacionan con la ejecución y la obtención de permisos. La mayoría de los plazos están ligados a la rapidez de los permisos. La disponibilidad de plataformas de perforación es limitada. También se remarca el riesgo práctico de conformar un equipo especializado para uranio y minerales asociados en Sudamérica".

Y no son tan desprevenidos en el devenir de los asuntos públicos: "Asimismo, abordamos la sensibilidad política y regulatoria, ya que Colombia tiene una administración federal de tendencia izquierdista, mientras que Chubut (en Argentina) cuenta con un marco legal que restringe la minería a cielo abierto y el uso de cianuro".

En el fondo de toda esta operatoria, el mundo permanece atento y expectante ante una situación de guerra que trae por debajo un riesgo de conflicto nuclear, como nunca antes ha vivido el planeta.

El mundo está chiflado. Pero siempre que llovió, paró (y solamente una vez usamos el Arca de Noé).