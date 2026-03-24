Atención: estas son las zonas del Gran Mendoza en las que habrá cortes de luz este miércoles
Según el cronograma de Edemsa, son nueve los departamentos de Mendoza que verán afectado el servicio eléctrico a lo largo de la jornada.
Edemsa dio a conocer cuáles son las zonas de Mendoza en las que habrá cortes de luz este miércoles 25 de marzo. Esto debido a las tareas de mantenimiento preventivo que la empresa de electricidad realiza de manera periódica y mediante cronograma previamente establecido.
Según el mismo, el servicio eléctrico se verá afectado en nueve departamentos de la provincia a lo largo de la jornada: Ciudad, Guaymallén, Las Heras, Luján de Cuyo, Maipú, Lavalle, Tupungato, San Carlos y San Rafael.
Cortes de luz programados para este miércoles 25/3
Ciudad
- Entre calles Schestakow, Dr. Leloir, Milstein, Echeverri Gainza y adyacencias. De 9.30 a 11.00 h.
- Entre calles Cerro Banderita Sur, Cerro Fundición, Cerro Bodeguita, Cerro San Isidro y áreas adyacentes; barrio Dalvian. De 14.45 a 18.45 h.
Guaymallén
- Entre Lateral Sur del Acceso Este, calles Serpa, Necochea, Ruta Provincial N°50 y adyacencias; Pedregal. De 9.30 a 13.30 h.
- En loteo Sol Andino. En calle Buena Nueva y adyacencias. De 8.30 a 12.30 h.
- En calle Godoy Cruz, entre Milagros y kilómetro N°11. En loteo Hadad y adyacencias; Corralitos. De 14.30 a 17.00 h.
- En calle Severo del Castillo, entre Godoy Cruz y San Juan. En calle 25 de Mayo, hacia el este de Severo del Castillo. En callejón Salcedo, hacia el oeste de Severo del Castillo. En loteos Poveda Touris, Rayen Curá y zonas aledañas; Corralitos. De 9.00 a 13.00 h.
Las Heras
- En la Ruta N°7, hacia el oeste de la Aduana. En Hostel Leñas de Tolosa y zonas aledañas; Paramillo (Las Cuevas). De 10.00 a 14.00 h.
Luján
- En calle Proyectada J256, en las inmediaciones de Ruta Nacional N°40. De 10.00 a 12.00 h.
Maipú
- Entre calles Pescara, Emilio Civit/Barcala, Maza, Dionisio Herrera/Sánchez y adyacencias. De 8.45 a 12.45 h.
- En calle Bruno Morón, entre Canal Pescara y Urquiza, y áreas adyacentes; Coquimbito. De 9.00 a 13.00 h.
- Entre calles Mina de Oro, Rivadavia, La Escondida y Los Salamanquinos. En calle Juan Vargas, entre Los Valencianos y Perinetti. En calle San Martín Norte, entre Los Valencianos y Mina de Oro. En calle Los Valencianos, entre Rivadavia y Ruta Nacional N°7, y zonas aledañas; Fray Luis Beltrán. De 9.15 a 13.15 h.
Lavalle
- En la intersección de calle Proyectada V170 con Rama N°8 y zonas aledañas. De 9.30 a 12.30 h.
Tupungato
- En calle Estancia Silva, hacia el este de San Pablo. En finca La Verdad. De 9.30 a 13.30 h.
- En calle La Gloria (o Ruta Provincial N°86), hacia el norte de loteo Entrevides. En Praderas Mendocinas y bodega Atamisque. De 9.00 a 13.00 h.
San Carlos
- En calle Los Indios, entre Quiroga y 3 de Febrero. En bodegas Trivento y Esmeralda; El Cepillo. De 9.15 a 13.15 h.
- Entre calles El Cementerio, Administración, Casas Viejas y Corvalán. De 14.30 a 18.30 h.
San Rafael
- Entre calles Sarmiento, Casnati, Cayetano Silva y Santiago Germano. De 8.30 a 12.30 h.
- Entre calles Soria, Barrera, Vera Arenas y El Piquillín; La Llave. De 15.00 a 19.00 h.
- Entre calles Rufino Ortega, Lencinas, Esquivel y Ruta Provincial N°160; La Llave. De 9.30 a 13.30 h.
- Entre calles Tirasso, Comodoro Py, Riobamba y Juan José Paso. En el Centro de Congresos y Convenciones. De 15.30 a 19.30 h.
- Entre calles Tirasso, Teniente General Perón, Edison y Telles Meneses. En Bodega Tornaghi. De 15.30 a 19.30 h.
- Entre calles Ignacio Sueta, Mitre, San Francisco y Alberdi. De 9.00 a 13.00 h.