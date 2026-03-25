Miércoles: así va a estar el tiempo en Mendoza según el Servicio Meteorológico Nacional

El pronóstico anticipa una jornada con leve descenso de la temperatura, viento del sur y condiciones estables en Mendoza.

El miércoles tendrá descenso de la temperatura y viento del sur en Mendoza.

El miércoles habrá un leve cambio en las condiciones del tiempo en Mendoza, con una baja en la temperatura respecto al martes y el ingreso de aire más fresco.

Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, la jornada se presentará con poco cambio térmico, aunque con algunos grados menos en comparación con el día anterior. La mínima será de 13° durante la madrugada, mientras que la máxima alcanzará los 23° en horas de la tarde.

Uno de los aspectos más relevantes del día será el viento. Durante las primeras horas se registrarán vientos moderados a algo fuertes del sector sur, producto del ingreso de un sistema frontal que provocará el descenso térmico y un ambiente más fresco en toda la provincia.

A lo largo del día se mantendrán condiciones estables, sin precipitaciones previstas en el llano. En la zona de cordillera el cielo estará poco nuboso, también sin fenómenos significativos.

frio invierno clima pronostico mendoza (5).JPG El ingreso de un sistema frontal traerá un ambiente más fresco en la provincia. ALF PONCE MERCADO / MDZ Para los próximos días, el jueves mostrará un leve ascenso de la temperatura con nubosidad variable y vientos leves del noreste, con una máxima de 24°. El viernes continuará la tendencia al calentamiento, con cielo poco nuboso y una máxima que llegará a los 30°.