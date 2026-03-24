Día de la Memoria: miles de mendocinos marcharon por las calles del centro

El recorrido comenzó de la marcha por el Día de la Memoria comenzó a las 18.35 en San Martín y Garibaldi. El cierre fue en la Casa de Gobierno.

A 50 años del último golpe militar, miles de personas marcharon por las calles de la ciudad de Mendoza en el Día de la Memoria. La concentración comenzó a las 18 en San Martín y Garibaldi de Ciudad, después una gran columna avanzó por San Martín hasta Espejo, luego por España y terminó en la Casa de Gobierno.

Marcha 24M Dictadura (11) La marcha del Día de la Memoria en Mendoza terminó en la explanada de la Casa de Gobierno. Marcos Garcia / MDZ La marcha del Día de la Memoria en Mendoza En la marcha participaron organismos de derechos humanos, Nietes, Jovenes, organizaciones sociales, gremios, partidos políticos y vecinos sin banderas que se sumaron de forma espontánea. Con el correr de los minutos los pequeños grupos de personas que ocupaban la calle San Martín entre Garibaldi y Rivadavia se fueron multiplicando y media hora después una multitud fue copando el kilómetro cero.

A las 18.35 los organismos de derechos humanos con la gran bandera con los rostros de los mendocinos desaparecidos comenzó a avanzar lentamente mientras seguían llegando personas a la marcha. Abrazos, encuentros, cánticos, tambores, relevos con las banderas, se mezclaron durante una hora y media que tardó la cabeza de la movilización en llegar a la explanada de la Casa de Gobierno.

Marcha 24M Dictadura (4) Las organizaciones de derechos humanos encabezaron la marcha. Marcos Garcia / MDZ Las bordadoras de Jubypen Una de las intervenciones más admiradas y aplaudidas fue la de las jubiladas y pensionadas de Jubypen que se sumaron a la iniciativa nacional de bordar a mano los nombres de los desaparecidos durante la última dictadura militar. "Bordar cada nombre es traer cada desaparecido al presente", dijo Adela a MDZ mientras sostenía con fuerza uno de los tres paños gigantes que iban de lado a lado de la calzada.

Cuando llegaron a la explanada de la Casa de Gobierno fueron aplaudidas sin pausa y al momento de tomar el micrófono la vocera enfatizó: "Eramos mujeres jóvenes hace 50 años y hoy somos mujeres mayores comprometidas con la democracia, la vida, la verdad y la justicia".