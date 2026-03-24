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Día de la Memoria

Día de la Memoria: miles de mendocinos marcharon por las calles del centro

El recorrido comenzó de la marcha por el Día de la Memoria comenzó a las 18.35 en San Martín y Garibaldi. El cierre fue en la Casa de Gobierno.

Gabriela Sánchez

Gabriela Sánchez

Miles de personas participaron de la marcha del 24 de Marzo.&nbsp;

Miles de personas participaron de la marcha del 24 de Marzo. 

Marcos Garcia / MDZ

A 50 años del último golpe militar, miles de personas marcharon por las calles de la ciudad de Mendoza en el Día de la Memoria. La concentración comenzó a las 18 en San Martín y Garibaldi de Ciudad, después una gran columna avanzó por San Martín hasta Espejo, luego por España y terminó en la Casa de Gobierno.

Marcha 24M Dictadura (11)
La marcha del Día de la Memoria en Mendoza terminó en la explanada de la Casa de Gobierno.

La marcha del Día de la Memoria en Mendoza terminó en la explanada de la Casa de Gobierno.

La marcha del Día de la Memoria en Mendoza

En la marcha participaron organismos de derechos humanos, Nietes, Jovenes, organizaciones sociales, gremios, partidos políticos y vecinos sin banderas que se sumaron de forma espontánea. Con el correr de los minutos los pequeños grupos de personas que ocupaban la calle San Martín entre Garibaldi y Rivadavia se fueron multiplicando y media hora después una multitud fue copando el kilómetro cero.

A las 18.35 los organismos de derechos humanos con la gran bandera con los rostros de los mendocinos desaparecidos comenzó a avanzar lentamente mientras seguían llegando personas a la marcha. Abrazos, encuentros, cánticos, tambores, relevos con las banderas, se mezclaron durante una hora y media que tardó la cabeza de la movilización en llegar a la explanada de la Casa de Gobierno.

Marcha 24M Dictadura (4)
Las organizaciones de derechos humanos encabezaron la marcha.

Las organizaciones de derechos humanos encabezaron la marcha.

Las bordadoras de Jubypen

Una de las intervenciones más admiradas y aplaudidas fue la de las jubiladas y pensionadas de Jubypen que se sumaron a la iniciativa nacional de bordar a mano los nombres de los desaparecidos durante la última dictadura militar. "Bordar cada nombre es traer cada desaparecido al presente", dijo Adela a MDZ mientras sostenía con fuerza uno de los tres paños gigantes que iban de lado a lado de la calzada.

Cuando llegaron a la explanada de la Casa de Gobierno fueron aplaudidas sin pausa y al momento de tomar el micrófono la vocera enfatizó: "Eramos mujeres jóvenes hace 50 años y hoy somos mujeres mayores comprometidas con la democracia, la vida, la verdad y la justicia".

Marcha 24M Dictadura (12)

Una marcha histórica

Los organizadores aseguraron que unas 50.000 personas participaron de la marcha del Día de la Memoria en Mendoza. Cuando la cabeza de la movilización iba por España y la Peatonal Sarmiento, los militantes de los partidos de izquierda todavía esperaban su momento para unirse a la columna en el kilómetro cero. También había un gran grupo de sindicatos en Catamarca y San Martín, y La Cámpora en 9 de Julio y Espejo.

Aunque a la explanada de la Casa de Gobierno no llegaron todas las personas que marcharon, MDZ pudo corroborar -con los periodistas y fotógrafos que estuvieron apostados en distintos puntos- la participación de unas 30.000 personas.

Día de la Memoria

Las microhistorias de la marcha

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Actividades por el Día de la Memoria

En el marco del mes de la memoria, los Organismos de derechos humanos y los Espacios de memoria de Mendoza impulsan una amplia agenda de actividades que se viene desarrollando con propuestas culturales, formativas, artísticas y de reflexión colectiva.

El objetivo es fortalecer las banderas de memoria, verdad y justicia. Hasta la fecha se han realizado diversas actividades abiertas a la comunidad y continuarán desarrollándose iniciativas todo el mes, más algunas en los primeros días de abril.

En este contexto, se construyó de manera colectiva la Agenda de la Memoria 2026, que reúne y da difusión a propuestas impulsadas tanto por los organismos históricos y Espacios de memoria, como por instituciones educativas, organizaciones sociales, políticas, gremiales y colectivos culturales de la provincia.

El resto de la agenda

miercoles

jueves

viernes

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