Día de la Memoria: miles de mendocinos marcharon por las calles del centro
El recorrido comenzó de la marcha por el Día de la Memoria comenzó a las 18.35 en San Martín y Garibaldi. El cierre fue en la Casa de Gobierno.
A 50 años del último golpe militar, miles de personas marcharon por las calles de la ciudad de Mendoza en el Día de la Memoria. La concentración comenzó a las 18 en San Martín y Garibaldi de Ciudad, después una gran columna avanzó por San Martín hasta Espejo, luego por España y terminó en la Casa de Gobierno.
La marcha del Día de la Memoria en Mendoza
En la marcha participaron organismos de derechos humanos, Nietes, Jovenes, organizaciones sociales, gremios, partidos políticos y vecinos sin banderas que se sumaron de forma espontánea. Con el correr de los minutos los pequeños grupos de personas que ocupaban la calle San Martín entre Garibaldi y Rivadavia se fueron multiplicando y media hora después una multitud fue copando el kilómetro cero.
A las 18.35 los organismos de derechos humanos con la gran bandera con los rostros de los mendocinos desaparecidos comenzó a avanzar lentamente mientras seguían llegando personas a la marcha. Abrazos, encuentros, cánticos, tambores, relevos con las banderas, se mezclaron durante una hora y media que tardó la cabeza de la movilización en llegar a la explanada de la Casa de Gobierno.
Las bordadoras de Jubypen
Una de las intervenciones más admiradas y aplaudidas fue la de las jubiladas y pensionadas de Jubypen que se sumaron a la iniciativa nacional de bordar a mano los nombres de los desaparecidos durante la última dictadura militar. "Bordar cada nombre es traer cada desaparecido al presente", dijo Adela a MDZ mientras sostenía con fuerza uno de los tres paños gigantes que iban de lado a lado de la calzada.
Cuando llegaron a la explanada de la Casa de Gobierno fueron aplaudidas sin pausa y al momento de tomar el micrófono la vocera enfatizó: "Eramos mujeres jóvenes hace 50 años y hoy somos mujeres mayores comprometidas con la democracia, la vida, la verdad y la justicia".
Una marcha histórica
Los organizadores aseguraron que unas 50.000 personas participaron de la marcha del Día de la Memoria en Mendoza. Cuando la cabeza de la movilización iba por España y la Peatonal Sarmiento, los militantes de los partidos de izquierda todavía esperaban su momento para unirse a la columna en el kilómetro cero. También había un gran grupo de sindicatos en Catamarca y San Martín, y La Cámpora en 9 de Julio y Espejo.
Aunque a la explanada de la Casa de Gobierno no llegaron todas las personas que marcharon, MDZ pudo corroborar -con los periodistas y fotógrafos que estuvieron apostados en distintos puntos- la participación de unas 30.000 personas.
Las microhistorias de la marcha
Actividades por el Día de la Memoria
En el marco del mes de la memoria, los Organismos de derechos humanos y los Espacios de memoria de Mendoza impulsan una amplia agenda de actividades que se viene desarrollando con propuestas culturales, formativas, artísticas y de reflexión colectiva.
El objetivo es fortalecer las banderas de memoria, verdad y justicia. Hasta la fecha se han realizado diversas actividades abiertas a la comunidad y continuarán desarrollándose iniciativas todo el mes, más algunas en los primeros días de abril.
En este contexto, se construyó de manera colectiva la Agenda de la Memoria 2026, que reúne y da difusión a propuestas impulsadas tanto por los organismos históricos y Espacios de memoria, como por instituciones educativas, organizaciones sociales, políticas, gremiales y colectivos culturales de la provincia.
El resto de la agenda