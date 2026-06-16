Comercio exterior: ARCA flexibiliza las garantías aduaneras y reduce costos para operar

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero ( ARCA ) oficializó una modificación en el régimen de garantías aplicable a operaciones de importación y exportación. La medida fue publicada en el Boletín Oficial mediante la Resolución General 5864/2026 y busca ampliar las alternativas disponibles para los operadores de comercio exterior al momento de respaldar sus obligaciones fiscales.

Según explicó el organismo, la decisión se tomó tras una revisión de los cambios introducidos por el Decreto 838/2025, que habilitó la posibilidad de utilizar declaraciones juradas como garantía en determinadas destinaciones aduaneras. De esta manera, ARCA amplió el universo de operaciones alcanzadas por esta modalidad.

La norma modifica el Cuadro I del Anexo I de la Resolución General 3885, que regula la constitución, prórroga, sustitución, ampliación y extinción de garantías vinculadas con obligaciones fiscales aduaneras.

Con esta actualización, más destinaciones suspensivas de importación y exportación podrán utilizar la declaración jurada prevista en el Decreto 838/2025 como garantía suficiente para operar.

Desde ARCA señalaron que el objetivo es ofrecer una alternativa más accesible para los operadores sin afectar los mecanismos de control aduanero ni el resguardo de los recursos fiscales del Estado.

contenedores exportaciones importaciones 2.jpg La medida ya entró en vigencia tras su publicación oficial. EFE

A quiénes alcanza la medida

La resolución está dirigida principalmente a empresas y operadores vinculados al comercio exterior que realizan operaciones de importación y exportación bajo distintos regímenes aduaneros. El organismo considera que la ampliación de las opciones de garantía puede simplificar algunos procedimientos administrativos y facilitar determinadas operaciones comerciales.

Cuándo entra en vigencia

La nueva disposición entró en vigencia el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial. Sin embargo, su aplicación efectiva se realizará de acuerdo con el cronograma de implementación que ARCA publicará en el micrositio "Garantías - Operaciones aduaneras" de su página web.

De esta manera, el organismo continúa introduciendo cambios en los procedimientos vinculados al comercio exterior, con el objetivo de modernizar la operatoria y adecuar la normativa a las modificaciones establecidas por el Gobierno nacional.