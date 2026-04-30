Cierra Ediciones de la Flor, la histórica editorial de Mafalda y Fontanarrosa

El cierre de Ediciones de la Flor , uno de los sellos más emblemáticos de la cultura argentina que editó durante años los libros de Quino con su Mafalda , Fontanarrosa con Inodoro Pereyra, y la mayoría de los historietistas argentinos, quedó oficialmente confirmado en las últimas horas con un anuncio cargado de simbolismo: su despedida se hizo pública en el marco de la 50° Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, el espacio que durante décadas fue una vidriera central para la editorial.

Allí, su actual responsable, Ana María Miler —conocida en el ambiente como “Kuki”—, comunicó la decisión frente a colegas, lectores y periodistas. “Es muy doloroso, pero no podemos seguir”, expresó durante su intervención, en la que también remarcó que la decisión no fue repentina sino el resultado de un proceso de desgaste. “Se hizo todo lo que se pudo”, agregó, aludiendo a los esfuerzos por mantener activa una editorial independiente en un escenario cada vez más adverso.

El anuncio tuvo un tono íntimo y directo. Miler no solo habló en términl os empresariales, sino también afectivos, al referirse a la historia del sello fundado junto a Daniel Divinsky en 1966. En ese sentido, distintas crónicas coinciden en que la editora dejó entrever que el cierre también está atravesado por la pérdida de su socio y compañero de vida, fallecido en 2025.

La venta de Mafalda

Durante su intervención, Miler también hizo referencia a las dificultades estructurales del sector: la caída de ventas, el aumento de costos y la concentración del mercado editorial. A eso se suma el golpe que significó la pérdida de los derechos de Mafalda, el título más emblemático del catálogo histórico de la editorial, que por decisión de los herederos de Quino fue vendida a la editorial global Penguin.

En ese marco, el anuncio en la Feria del Libro funcionó como un cierre simbólico: el mismo ámbito que durante años fue escenario de presentaciones, encuentros con lectores y celebraciones editoriales se convirtió ahora en el lugar de despedida.

Las palabras de Miler resonaron con fuerza en el mundo cultural, no solo por lo que implica el fin de Ediciones de la Flor, sino por lo que representa en términos más amplios. Su mensaje dejó planteada una preocupación compartida: el lugar cada vez más frágil de los proyectos independientes en la industria editorial argentina.