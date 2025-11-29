Changuito mendocino: el gasto promedio es récord, pero las ventas se ajustan

Un análisis del movimiento comercial en los supermercados de Mendoza entre enero y septiembre de 2025 revela una tendencia compleja en el consumo. Aunque el gasto promedio por visita de los mendocinos muestra un crecimiento sostenido, las ventas totales exhiben una constante y marcada desaceleración en su ritmo de crecimiento interanual. Este comportamiento refleja un entorno de contención en el volumen de las compras , a pesar de que cada operación individual involucra un monto mayor.

El ticket promedio, que mide el desembolso que el consumidor mendocino realiza en cada compra, evidenció un ascenso significativo a lo largo del período. El año comenzó en 28.446 pesos en enero. En mayo y junio se observó una aceleración, llegando a 30.514 pesos y 32.195 pesos respectivamente.

El punto máximo se registró en agosto de 2025 con 32.741 pesos por operación. En septiembre, el cierre del período, el ticket promedio experimentó un leve ajuste a la baja, situándose en 31.746 pesos.

A pesar de esta caída final entre agosto y septiembre, el gasto promedio por visita en Mendoza mantuvo consistentemente un valor superior al ticket promedio nacional en todos los meses analizados.

Para entender el volumen real de las transacciones, la métrica de Ventas por Habitante resulta clave. Esta cifra, si bien mostró montos altos a precios corrientes, subraya la erosión en el crecimiento y un ajuste notorio en la parte final del período.

Las ventas por habitante alcanzaron su punto más alto en julio de 2025 , con 48.440 pesos .

En agosto, el indicador disminuyó levemente a 48.086 pesos, a pesar de que el Ticket Promedio para ese mes se ubicó en el máximo de la serie.

El período cerró en septiembre con la cifra de 44.952 pesos.

Es importante destacar que, a lo largo del período, las ventas por habitante en Mendoza se mantuvieron consistentemente por debajo del promedio total del país. A pesar del ajuste, la cifra de septiembre ($44.952) fue superior a la de enero ($42.652).

La fuerte desaceleración del crecimiento interanual

El ritmo de crecimiento de las ventas totales confirma la contención del consumo. La variación interanual de las ventas a precios corrientes muestra una clara tendencia a la baja. El crecimiento comenzó alto en enero con 57,3% respecto al mismo mes de 2024. La tendencia se redujo progresivamente, coincidiendo en junio con la variación total del país (31,1% en ambos casos). El indicador terminó en 23,8% en septiembre.

El pico de las Ventas Totales a Precios Corrientes en Mendoza ocurrió en julio de 2025, alcanzando 101.093.574 miles de pesos, para luego descender a 93.814.772 miles de pesos en septiembre. Durante todo el período, la provincia representó de forma estable el 4,8% o 4,9% de las ventas totales nacionales.

Eficiencia comercial y red de supermercados

La eficiencia comercial, medida por las Ventas por metro cuadrado (m²), replicó el comportamiento de las ventas totales. El valor máximo se alcanzó en julio de 2025 con 397.940 pesos por m². En septiembre el indicador cayó a 369.288 pesos por m².

En cuanto a la estructura física de los supermercados, la cantidad de bocas de expendio se mantuvo casi inalterable: pasó de 167 unidades en enero a 166 unidades a partir de junio y hasta septiembre de 2025. La superficie total de ventas permaneció estable alrededor de los 254.000 m² durante los nueve meses.