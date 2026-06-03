El estadio mendocino que desde ahora será una parada obligada del Bus Turístico

Lo que durante décadas fue un punto de encuentro para miles de hinchas de Godoy Cruz, hoy comienza a consolidarse también como un atractivo turístico de Mendoza.

El Estadio Feliciano Gambarte fue incorporado al recorrido del Bus Turístico de la Ciudad, una decisión que ratifica el crecimiento del emblemático escenario bodeguero como patrimonio deportivo, cultural y arquitectónico de la provincia.

La novedad llega pocos días después de que el estadio recibiera una importante distinción vinculada a su valor histórico y arquitectónico, reconocimiento que lo posicionó entre los espacios más representativos del patrimonio mendocino.

La inclusión del Gambarte dentro del circuito turístico representa un hecho inédito para el fútbol local. Tradicionalmente, los recorridos turísticos se enfocan en plazas, museos, bodegas, parques y edificios históricos. Ahora, uno de los estadios más emblemáticos de Mendoza también formará parte de la experiencia para visitantes locales, nacionales y extranjeros.

Con una capacidad cercana a los 21.000 espectadores y tras una profunda remodelación que modernizó gran parte de sus instalaciones, el estadio de Godoy Cruz se transformó en uno de los escenarios deportivos más importantes de la provincia. Su reinauguración marcó el regreso del Tomba a su casa después de años de espera y una importante inversión en infraestructura.

El Feliciano Gambarte, se suma al circuito turístico

Más allá de lo deportivo, el Feliciano Gambarte posee una fuerte carga simbólica para Mendoza. Inaugurado en 1959 y conocido popularmente como "La Bodega", es uno de los estadios con mayor historia de la región y un punto de referencia para generaciones de mendocinos.

La incorporación al Bus Turístico abre una nueva posibilidad para quienes visitan la provincia: conocer desde adentro un escenario que forma parte de la identidad deportiva mendocina y que hoy trasciende el fútbol para convertirse en un espacio de interés cultural y turístico.

El paso del Bus Turístico por el Gambarte confirma una tendencia cada vez más visible en distintas partes del mundo: los estadios ya no son únicamente lugares donde se juegan partidos. También son espacios capaces de contar historias, mostrar la identidad de una comunidad y transformarse en verdaderos atractivos para quienes buscan descubrir la esencia de una ciudad.