Cambios en la toma de decisiones de Flybondi: tras la ola de cancelaciones asumió una nueva cúpula directiva

El fondo estadounidense COC Global Enterprise anunció una serie de cambios en la toma de decisiones de sus principales compañías en la Argentina, entre ellas Flybondi, la aerolínea low cost que atravesó recientemente una ola de cancelaciones que afectó a miles de pasajeros.

COC Global Enterprise adquirió Flybondi en junio de 2025, mientras que en diciembre sumó a OCA y en enero de 2026 incorporó al grupo logístico Flecha. En ese marco, la compañía decidió renovar la cúpula directiva de dos de sus activos estratégicos para iniciar una nueva etapa de gestión.

Por qué se dieron estos cambios en Flybondi El CEO y Chairman del holding, Leonardo Scatturice, explicó en un comunicado que las nuevas designaciones responden a una estrategia de fortalecimiento del grupo y a una visión de largo plazo. “Tanto OCA como Flybondi iniciarán etapas de crecimiento y transformación muy relevantes, y vamos a necesitar liderazgos alineados con esos desafíos para potenciar sinergias y seguir creando valor en la región”, sostuvo.

En ese contexto, el actual CEO de Flybondi, Mauricio Sana, asumirá mayores responsabilidades dentro del grupo: fue designado Vice Chairman de la aerolínea y, de manera simultánea, CEO de OCA. Según indicaron desde el holding, el movimiento apunta a integrar la conducción de dos de las compañías clave, con foco en la eficiencia operativa y la coordinación logística.

mauricio sana Mauricio Sana, ya exCEO de Flybondi. EFE Por su parte, Paz Lovisolo fue designada como nueva CEO de Flybondi y continuará ejerciendo la Presidencia de la compañía, convirtiéndose así en la primera mujer en liderar la aerolínea desde su creación. Además, mantendrá su rol como General Counsel de COC Global Enterprise, desde donde encabeza los procesos de adquisición y los asuntos legales y regulatorios del grupo en distintos países.