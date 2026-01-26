Cambia el Monotributo de ARCA desde febrero: así quedan categorías, límites y pagos mensuales

ARCA difundió en su sitio oficial la tabla vigente del Monotributo a partir de febrero de 2026, con cambios que impactan en los límites de cada categoría y en el importe mensual a pagar. La actualización se aplica desde el 1 de febrero de 2026 y cubre el tramo febrero 2026–agosto 2026.

El ajuste surge del mecanismo atado al IPC acumulado del segundo semestre de 2025, con un incremento estimado de 14,29%. La suba recalcula parámetros y eleva el costo fiscal del régimen frente a los valores utilizados durante 2025.

Topes de ingresos: así quedan las categorías del monotributo La primera modificación relevante se ve en los máximos de ingresos brutos anuales permitidos para permanecer en cada escala. Con el nuevo cuadro, los límites informados por ARCA quedan de esta manera: A: hasta $10.277.988,13; B: hasta $15.058.447,71; C: hasta $21.113.696,52; D: hasta $26.212.853,42; E: hasta $30.833.964,37; F: hasta $38.642.048,36; G: hasta $46.211.109,37; H: hasta $70.113.407,33; I: hasta $78.479.211,62; J: hasta $89.872.640,30; K: hasta $108.357.084,05. Estos topes redefinen la ubicación de muchos contribuyentes y sirven como base para la recategorización del período.

arca afip monotributo celular aplicacion (8).JPG MDZ Además del techo de facturación, el ajuste también se refleja en la cuota mensual a ingresar. En el esquema publicado, los importes se diferencian entre prestación de servicios y venta de bienes. La tabla queda así: A: $4.780,46 (servicios) y $4.780,46 (ventas); B: $9.082,88 y $9.082,88; C: $15.616,17 y $14.341,38; D: $25.495,79 y $23.742,95; E: $47.804,60 y $37.924,28; F: $67.245,13 y $49.398,08; G: $122.3279,76 y $61.189,87; H: $350.567,04 y $175.283,51; I: $697.150,35 y $278.860,14; J: $836.580,42 y $334.632,18; K: $1.171.212,59 y $390.404,20. Con este cuadro, el régimen simplificado registra un salto respecto de los pagos mensuales de 2025.

Recategorización: pasos y fecha límite El reordenamiento de escalas se complementa con la recategorización, cuyo vencimiento informado es el 5 de febrero. El procedimiento se hace de forma digital en la web de ARCA: ingresar con CUIT y clave fiscal, elegir la opción “Recategorizarme”, avanzar con “Continuar recategorización”, actualizar variables (ingresos, superficie afectada, consumo de energía y otros datos), y luego generar el F.184 para descargar la nueva credencial de pago. La regla apunta a reflejar lo acumulado en los últimos 12 meses y ajustar la categoría cuando corresponde.