ARCA: cuándo volverán a actualizar los topes y montos del monotributo

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero ( ARCA ) confirmó el esquema de actualización del monotributo y precisó cuándo volverán a modificarse los topes de facturación y las cuotas mensuales que deben pagar los contribuyentes. Los detalles de cómo funciona el esquema.

El organismo aplicó recientemente un aumento del 14,29% en el régimen simplificado, que impactó tanto en los montos mensuales como en los límites de ingresos permitidos para cada categoría. Este ajuste responde al mecanismo automático basado en la inflación semestral.

El monotributo se actualiza dos veces por año, siguiendo la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC). En este sentido, ARCA mantiene el sistema heredado que establece incrementos en marzo y septiembre.

El último ajuste comenzó a regir desde marzo de 2026, luego de la recategorización realizada en febrero, y elevó significativamente el costo mensual del régimen para todas las categorías.

Según lo definido por el organismo, la próxima actualización se aplicará en septiembre de 2026. En ese momento, se tomarán como referencia los datos de inflación acumulada del primer semestre del año para recalcular tanto las cuotas como los topes de facturación.

De esta manera, los valores actuales —vigentes desde febrero/marzo— se mantendrán sin cambios hasta ese mes, cuando se produzca un nuevo incremento en todo el esquema del monotributo.

El aumento no solo implica cuotas más altas, sino también cambios en los límites de ingresos que determinan la categoría de cada monotributista. Esto puede permitir que algunos contribuyentes permanezcan en su escala, aunque igualmente deberán afrontar pagos más elevados.

Además, el esquema de actualización semestral genera una presión constante sobre los trabajadores independientes, que ven incrementarse sus obligaciones fiscales dos veces al año en un contexto de alta inflación.

Con este sistema, ARCA busca mantener actualizados los parámetros del régimen simplificado, aunque el efecto inmediato es un mayor costo para millones de contribuyentes en todo el país.