ARCA recordó qué actividades entran en el trabajo en casas particulares

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero ( ARCA ) recordó a través de sus redes sociales cuáles son las actividades que se incluyen dentro del régimen de trabajo en casas particulares , además de las formas de registrar a los trabajadores y pagar los aportes correspondientes.

Este tipo de empleo contempla distintas tareas que se realizan dentro del ámbito del hogar y que forman parte del servicio doméstico , un régimen laboral específico regulado por la legislación argentina.

Según explicó ARCA , el trabajo en casas particulares puede incluir diferentes actividades vinculadas al funcionamiento del hogar y al acompañamiento de personas. Entre ellas se encuentran:

Estas tareas pueden prestarse bajo dos modalidades principales. Por un lado, el trabajo con cama adentro, cuando la persona trabajadora reside en el domicilio donde presta servicios. Por otro, el trabajo con retiro, que implica realizar las tareas en uno o más hogares y retirarse al finalizar la jornada laboral.

Para registrar a un trabajador del régimen de casas particulares, los empleadores deben realizar el trámite correspondiente en el Registro de Casas Particulares. Para esto se necesita conocer ciertos datos del trabajador como N° de CUIL, nombre y apellido, fecha de nacimiento, domicilio, obra social, CBU, número, entre otros.

El trámite se realiza de forma online ingresando al sitio de ARCA con clave fiscal. Allí el empleador debe cargar el CUIL del trabajador para que el sistema recupere sus datos, completar información sobre el domicilio, las características del trabajo (tipo de tarea, horas semanales, remuneración y fecha de ingreso) y confirmar el registro. Una vez finalizado, se debe descargar la constancia de alta, entregarla al trabajador y abonar la primera cuota de la ART correspondiente.

Además, el organismo recordó que existen distintas opciones para cumplir con los aportes y contribuciones mensuales. Entre ellas se encuentran:

Débito automático en cuenta bancaria o tarjeta de crédito

Volante Electrónico de Pago (VEP)

Pago con QR o tarjeta desde el Registro de Casas Particulares

Billeteras virtuales como Mercado Pago o E-Pagos

Cajeros automáticos de las redes Banelco o Link

Pago manual en Pago Fácil o Rapipago

También es posible generar VEP para cancelar deudas o intereses acumulados desde el servicio “Presentación de DDJJ y Pagos”. Desde ARCA recordaron que mantener registrada la relación laboral permite cumplir con las obligaciones previsionales y garantizar los derechos laborales de las personas que trabajan en el ámbito doméstico.