Transferencias y billeteras virtuales: desde qué monto te puede mirar ARCA en abril 2026

Mover plata desde el celular ya es parte de la rutina. Pagar, transferir, dividir gastos o cobrar un trabajo: todo pasa, cada vez más, por billeteras virtuales . Pero detrás de esa facilidad hay un sistema que observa. No bloquea ni impide operaciones, pero sí registra y, en algunos casos, pone el foco cuando los números crecen.

En 2026, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero ( ARCA ) mantiene vigente un esquema que no prohíbe transferencias , pero sí establece umbrales a partir de los cuales las entidades deben informar movimientos. Es decir, no hay un “tope” para enviar dinero, pero sí un punto desde donde las operaciones empiezan a quedar bajo análisis.

Una confusión bastante común es pensar que existe un máximo permitido para transferir. No es así. Cualquier persona puede mover dinero sin un techo formal. Lo que cambia es el nivel de atención que reciben esos movimientos.

Cuando se supera cierto volumen mensual, las billeteras virtuales y bancos tienen la obligación de reportar esa actividad. A partir de ahí, ARCA puede —o no— revisar la información. No siempre pasa algo, pero el dato ya está registrado.

Actualmente, el sistema funciona sobre acumulados mensuales. Para personas físicas, el umbral se ubica en $50.000.000. Es un número alto, pero incluye todo: transferencias recibidas, enviadas, ingresos y egresos dentro de billeteras digitales.

En el caso de empresas o personas jurídicas, el piso es más bajo: $30.000.000 por mes. Superar esos valores no implica una sanción automática, pero sí que la información sea enviada al organismo.

El Banco Central implementó restricciones en febrero para usuarios considerados “no confiables”, limitando el uso de tarjetas y transferencias. Foto: Walter Moreno/MDZ ARCA pone el ojo bajo la lupa en ciertas transferencias entre billeteras virtuales. Foto: Walter Moreno/MDZ

Y hay un detalle importante: no hace falta una única transferencia grande. Varias operaciones más chicas, sumadas, pueden alcanzar ese monto y generar el mismo efecto.

Qué pasa si cruzás ese umbral

Cuando los movimientos superan esos niveles, lo que ocurre es un reporte. Nada más, en principio. Pero ese reporte puede dar lugar a un análisis posterior.

ARCA cruza esos datos con la información fiscal del contribuyente. Si todo coincide —ingresos declarados, actividad registrada—, probablemente no pase nada. El problema aparece cuando hay diferencias.

En esos casos, el organismo puede pedir explicaciones. Desde documentación adicional hasta revisiones más profundas. Para monotributistas, incluso, podría derivar en una recategorización si los ingresos reales superan lo permitido por el régimen.

Diferencias según el perfil del usuario

No todos están bajo la misma lupa. Las personas físicas tienen un margen más amplio para operar sin generar reportes automáticos. En cambio, las empresas están sujetas a controles más estrictos, justamente por el volumen y la naturaleza de sus operaciones.

Además, el análisis no se limita a una sola cuenta. ARCA cruza información de bancos, fintech y registros impositivos. Es una mirada integral del movimiento de dinero.

La clave: poder explicar de dónde sale la plata

Si alguna vez llega un requerimiento, lo importante no es cuánto dinero moviste, sino si podés justificarlo. Facturas, recibos de sueldo, contratos o comprobantes de ventas suelen ser suficientes para respaldar los ingresos.

En el fondo, el sistema no apunta a limitar el uso de billeteras virtuales, sino a detectar inconsistencias. Por eso, mantener la información fiscal en orden y alineada con los movimientos reales sigue siendo la mejor forma de evitar problemas.

Porque transferir, se puede. Pero cuando los números crecen, también crece la atención.