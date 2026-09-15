Boom por la carne argentina en EE.UU.: se agotó en nueve meses el cupo de exportación

Las exportaciones de carne vacuna argentina hacia Estados Unidos atraviesan un fuerte crecimiento: el país ya completó el cupo de 100.000 toneladas con acceso preferencial y lo hizo cuando todavía restan tres meses para finalizar el año.

El dato fue destacado por Diego Sucalesca , presidente ejecutivo de PromArgentina , durante la celebración por los 30 años del Día de la Exportación de la Cámara de Exportadores de la República Argentina (CERA): "Argentina ya vendió 100.000 toneladas de carne vacuna a EEUU y dio cumplimiento a la cuota de exportación incluso antes de lo previsto ".

El resultado se produjo luego de la puesta en marcha de Argentina B2B Week , una estrategia de promoción comercial orientada a posicionar la oferta exportable argentina en mercados considerados estratégicos.

Durante los primeros siete meses del año, Argentina exportó 65.500 toneladas de carne vacuna a Estados Unidos , de acuerdo con datos de la Cámara de la Industria y Comercio de Carnes y Derivados de la República Argentina (CICCRA). Ese volumen representó el 19,5% del total de carne vacuna exportada por el país durante ese período y significó un crecimiento interanual del 211,5%, equivalente a 44.500 toneladas adicionales.

A su vez, el precio promedio de las operaciones aumentó un 13,1% interanual y alcanzó los US$ 8.257 por tonelada . En julio, Estados Unidos se ubicó como el segundo destino de las exportaciones argentinas de carne vacuna , con una participación del 20,8% y ventas por USD 92,8 millones.

¿Qué puede pasar con la cuota de carne en 2027?

El cumplimiento anticipado del cupo generó expectativas dentro del sector exportador de cara al próximo año. Según destacó PromArgentina, el interés mostrado por los compradores estadounidenses abre la posibilidad de que Argentina acceda a un cupo mayor en 2027.

Estados Unidos es considerado uno de los mercados más relevantes y exigentes para la industria cárnica argentina, por lo que el aumento de las ventas y el cumplimiento anticipado de la cuota representan una señal favorable para el sector. Para impulsar la presencia de la carne argentina en ese mercado se realizaron dos ediciones de la Semana de la Carne Argentina en EE.UU., que recorrieron Filadelfia, Chicago, Los Ángeles, Miami, Atlanta y Houston.

Las actividades reunieron a 23 frigoríficos argentinos con importadores y distribuidores estadounidenses y generaron más de 500 contactos comerciales directos.

Argentina podría acceder a un cupo mayor para exportar carne en 2027 Getty Images

Cuánto dinero generaron las exportaciones de carne

En julio, las exportaciones argentinas de carne vacuna generaron ingresos por US$ 446,6 millones. El resultado representó una mejora del 4,4% respecto de junio y del 34% en comparación con julio de 2025, equivalente a US$ 113,4 millones adicionales. El incremento estuvo impulsado tanto por un aumento de las cantidades comercializadas como por una mejora de los precios.

Durante el encuentro de CERA, Sucalesca también destacó el desempeño general del comercio exterior argentino: "Estamos viviendo el mejor comienzo de año en exportaciones de nuestra historia".

En este contexto, CERA proyecta que las exportaciones argentinas superarán los US$ 103.000 millones durante 2026, lo que marcaría por primera vez que el país supera el umbral de los US$ 100.000 millones en ventas externas.

Sucalesca también destacó el crecimiento de la cantidad de empresas que participan del comercio exterior. Según indicó, actualmente existen 7.931 empresas exportadoras, un 4,1% más que en 2025 y un 7,6% más que en 2023.

“Todo esto demuestra que estamos en presencia de una plataforma exportadora sólida, una plataforma exportadora que suma e integra capacidades”, sostuvo.