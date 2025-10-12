Bajar costos y ser sustentable: el gran dilema al que dos expertos del agro respondieron

Cómo producir más y con mayor calidad, pero reduciendo los costos y sin perder la sustentabilidad es uno de los más grandes interrogantes que enfrenta el agro . En Mendoza, productores y referentes del sector se reunieron para dar respuesta a esa gran pregunta, con alternativas que aprovechan el uso de la tecnología para mejorar la productividad.

Fue en el marco del primer evento del ciclo Agrocosecha Conecta, una propuesta que busca unir capacitación, innovación y networking, con charlas de referentes y la posibilidad de generar contactos estratégicos para productores agrícolas, profesionales y empresarios del sector, donde participaron cerca de 60 asistentes.

Durante el encuentro, Lucas Gilbert, director de Agrocosecha , presentó las principales innovaciones que está incorporando al agro mendocino, destacando el uso de tecnologías que mejoran la productividad y la sustentabilidad. Entre ellas se encuentra el mulching biodegradable aplicado al cultivo del tomate, que reemplaza al nylon tradicional, evita el crecimiento de malezas, acelera la germinación y permite aumentar los rendimientos entre un 10 y un 15%.

“Además, hay máquinas que permiten la siembra directa y reducen el 50% del agua necesaria para También se suman las máquinas de herbicidas eléctricos, que eliminan el uso de glifosato, muy cuestionado y con fecha límite de prohibición en Europa, lo que marca un cambio profundo en la manera de combatir malezas”, expresó.

En materia de servicios, Gilbert remarcó la necesidad de derribar el mito de que el mantenimiento oficial es más caro. “Un estudio de mercado demostró que nuestros servicios de posventa y mantenimiento programado resultan entre un 25 y un 38% más accesibles que los de la competencia y hasta más económicos que talleres particulares”, aseguró.

En ese sentido, presentó un sistema de planes de suscripción para que los productores deleguen el mantenimiento de sus tractores y maquinarias, con distintos niveles de cobertura, desde lo básico hasta un plan premium que cubre roturas, todo acompañado de telemetría para monitorear el estado de la maquinaria en tiempo real.

agrocosecha conecta 1

En agricultura de precisión, Gilbert destacó que Agrocosecha está incorporando la línea líder a nivel mundial, adquirida por AGCO, grupo al que pertenece Massey Ferguson. “Esta tecnología incluye pilotos automáticos, nivelación láser y monitoreo en tiempo real, con lo que se busca mejorar la eficiencia del trabajo agrícola y reducir costos operativos”, señaló.

Además, anunció la reactivación de la estrategia con drones agrícolas: “Estos equipos, hoy más desarrollados que en 2017 cuando llegaron por primera vez, ya no sólo pulverizan, sino que también pueden sembrar y realizar mapeos para optimizar el uso de recursos. La oferta se completa con robots autónomos para viñedos y frutales, que permiten realizar distintas labores sin intervención humana directa”.

agrocosecha conecta 4

Energía solar, aliado clave para la competitividad

Nicolás Giorlando, gerente y uno de los socios de Solhé y otro de los expertos que expusieron en el encuentro, por su parte, destacó la importancia de la energía solar como un aliado clave para la competitividad del agro.

“Argentina aún tiene un desarrollo incipiente: solo 78 MW instalados a nivel nacional y unas 3.000 conexiones de usuarios a la red. Sin embargo, el crecimiento en 2023 fue del 92%, mostrando un gran potencial”, dijo.

Entre las novedades regulatorias, resaltó la ampliación de parques solares de hasta 12 MW, la posibilidad de que productores vendan excedentes de energía a la red, y la creación de “billeteras virtuales” que permitirán transferir esos excedentes a terceros, ya sean empresas o particulares. Otra novedad es la instalación de puntos de inyección remotos: los productores podrán colocar paneles solares en un lugar y usar la energía en otro.

agrocosecha conecta

“Hoy la mayoría de los proyectos en el país son on-grid, es decir, conectados a la red sin baterías, aunque la tendencia al almacenamiento comienza a crecer. Existen ya soluciones industriales como las baterías Huawei, capaces de almacenar hasta 2 MW de energía, lo que permite un uso más eficiente y continuo”, afirmó Giorlando.

Además, resaltó que el retorno de la inversión para sistemas solares está estimado entre dos y cuatro años, dependiendo del costo de la tarifa eléctrica de cada usuario, lo que significa que en un plazo muy corto los productores pueden recuperar lo invertido y reducir de manera drástica su dependencia de la energía tradicional.