Atención ARCA: el monto de facturación que define si sos MiPyME

La Secretaría de Industria, Comercio y de la Pequeña y Mediana Empresa actualizó los parámetros que determinan qué empresas pueden ser consideradas micro, pequeñas o medianas, una información clave para quienes buscan acceder a beneficios y también para el análisis fiscal que realiza ARCA .

Estos valores forman parte del Certificado MiPyME , un documento que permite acreditar la categoría de una empresa y acceder a distintos beneficios fiscales y financieros.

Uno de los puntos más importantes es que no existe un único monto de facturación para todas las empresas. Según la Resolución 1/2026, los límites varían en función de la actividad, ya que se establecen valores distintos para sectores como comercio, servicios, industria, construcción y agro.

Por ejemplo, en el caso de estas actividades:

Microempresa: hasta $1.738.060.000 anuales

Pequeña empresa: hasta $12.380.800.000

Mediana tramo 1: hasta $58.848.790.000

Mediana tramo 2: hasta $84.070.280.000

Sector Agropecuario

Micro: hasta $909.260.000.

Pequeña: hasta $3.349.360.000.

Mediana Tramo 1: hasta $19.711.080.000.

Mediana Tramo 2: hasta $31.263.100.000.

Industria y Minería

Micro: hasta $1.207.910.000.

Pequeña: hasta $9.025.610.000.

Mediana Tramo 1: hasta $64.238.670.000.

Mediana Tramo 2: hasta $129.794.070.000.

Estos valores corresponden a la facturación anual y se actualizan periódicamente.

Si bien la facturación es el dato principal, no es el único que se tiene en cuenta. Según la normativa vigente, la categorización de las MiPyME también puede contemplar otros factores como la cantidad de personal ocupado y el nivel de activos, dependiendo del tipo de actividad.

Las mipymes serán las beneficiadas con esta disposición de la AFIP. Foto: ALF PONCE MERCADO / MDZ Los nuevos montos de facturación definen si una empresa puede ser considerada MiPyME en Argentina. Foto: ALF PONCE MERCADO / MDZ

Por qué es importante el Certificado MiPyME

Contar con el Certificado MiPyME no solo permite encuadrarse dentro de una categoría, sino también acceder a beneficios concretos, como:

Programas de financiamiento

Beneficios impositivos

Líneas de crédito con tasas preferenciales

Por eso, es importante revisar la facturación anual y la categoría en la que se encuentra cada empresa, ya que esto no solo impacta en los beneficios disponibles, sino también en cómo es analizada su situación fiscal.