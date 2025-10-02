Argentina recibió un fuerte apoyo de 6 países para no entregar las acciones de YPF

En el caso YPF , la República Argentina recibió un respaldo internacional por parte de Ecuador, Chile, Uruguay, Italia, Ucrania y Rumania . Estos seis países presentaron su defensa para evitar que la Corte de Apelaciones ratifique el fallo de la jueza Loretta Preska que obliga al país entregar las acciones de YPF a los beneficiarios del fallo.

El apoyo de estos países refuerza el argumento argentino de que la ejecución de la sentencia afectaría su soberanía económica y sentaría un precedente para la protección de activos estatales en el exterior. La defensa argentina sostiene cuatro argumentos principales:

Tres gobernadores de provincias petroleras solicitaron ser parte querellante en la causa , advirtiendo sobre el impacto directo que el fallo podría tener en el patrimonio de sus distritos. Ellos son:

Alfredo Cornejo (Mendoza)

Ignacio “Nacho” Torres (Chubut)

Claudio Vidal (Santa Cruz)

Los mandatarios recordaron que la Constitución reconoce a las provincias la propiedad originaria de los recursos naturales y que la Ley de Hidrocarburos protege los yacimientos como patrimonio inalienable.

¿Cuáles son los próximos pasos del juicio?

El calendario del litigio prevé fechas clave en los próximos meses: