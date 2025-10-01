Javier Milei prorrogó por 10 años las concesiones de transporte de YPF con inversiones millonarias.

Javier Milei extendió hasta 2037 las concesiones de transporte de YPF y aprobó un plan de inversiones por más de U$S364 millones.

El Gobierno nacional prorrogó por diez años, a partir de noviembre de 2027, las concesiones de transporte de oleoductos y poliductos otorgadas a YPF. La medida fue oficializada mediante el Decreto 698/2025, firmado por el presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, y abarca instalaciones estratégicas en seis provincias, entre ellas Neuquén, Mendoza, Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires.

La extensión de la concesión incluye los oleoductos Puerto Rosales-La Plata, La Plata-Dock Sud y Puesto Hernández-Luján de Cuyo, así como diversos poliductos que interconectan refinerías y centros de distribución en el país. En total, se trata de un sistema de más de 3.000 kilómetros de cañerías destinado al transporte de petróleo crudo y derivados.

El decreto aprobó además un Plan de Trabajo e Inversiones que prevé desembolsos por U$S364,3 millones durante el período 2027-2037. Entre los proyectos se incluyen la ampliación de la capacidad de transporte, mejoras en la seguridad operativa, actualización tecnológica y modernización de válvulas, motores y sistemas de protección.

Como condición para acceder a la prórroga, YPF deberá cumplir con inversiones adicionales por U$S278,1 millones entre 2025 y 2027. Estos avances serán auditados semestralmente por la Dirección Nacional de Transporte e Infraestructura de la Secretaría de Energía, que verificará el cumplimiento del cronograma.

El decreto también establece que el incumplimiento sustancial e injustificado de estas inversiones podrá derivar en la caducidad de la concesión. Asimismo, la empresa estará obligada a informar periódicamente los volúmenes transportados, mantener actualizados los registros ambientales y de seguridad, y garantizar el acceso abierto de su capacidad de transporte a terceros en igualdad de condiciones.