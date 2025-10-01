Presenta:

Dinero

|

Javier Milei

Javier Milei prorrogó por 10 años las concesiones de transporte de YPF con inversiones millonarias

Javier Milei extendió hasta 2037 las concesiones de transporte de YPF y aprobó un plan de inversiones por más de U$S364 millones.

MDZ Dinero

Javier Milei prorrogó por 10 años las concesiones de transporte de YPF con inversiones millonarias.

Javier Milei prorrogó por 10 años las concesiones de transporte de YPF con inversiones millonarias.

MDZ

El Gobierno nacional prorrogó por diez años, a partir de noviembre de 2027, las concesiones de transporte de oleoductos y poliductos otorgadas a YPF. La medida fue oficializada mediante el Decreto 698/2025, firmado por el presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, y abarca instalaciones estratégicas en seis provincias, entre ellas Neuquén, Mendoza, Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires.

La extensión de la concesión incluye los oleoductos Puerto Rosales-La Plata, La Plata-Dock Sud y Puesto Hernández-Luján de Cuyo, así como diversos poliductos que interconectan refinerías y centros de distribución en el país. En total, se trata de un sistema de más de 3.000 kilómetros de cañerías destinado al transporte de petróleo crudo y derivados.

Te Podría Interesar

El decreto aprobó además un Plan de Trabajo e Inversiones que prevé desembolsos por U$S364,3 millones durante el período 2027-2037. Entre los proyectos se incluyen la ampliación de la capacidad de transporte, mejoras en la seguridad operativa, actualización tecnológica y modernización de válvulas, motores y sistemas de protección.

Como condición para acceder a la prórroga, YPF deberá cumplir con inversiones adicionales por U$S278,1 millones entre 2025 y 2027. Estos avances serán auditados semestralmente por la Dirección Nacional de Transporte e Infraestructura de la Secretaría de Energía, que verificará el cumplimiento del cronograma.

El decreto también establece que el incumplimiento sustancial e injustificado de estas inversiones podrá derivar en la caducidad de la concesión. Asimismo, la empresa estará obligada a informar periódicamente los volúmenes transportados, mantener actualizados los registros ambientales y de seguridad, y garantizar el acceso abierto de su capacidad de transporte a terceros en igualdad de condiciones.

El decreto que prorroga por 10 años las concesiones de transporte de YPF

aviso_332123

Archivado en

Notas Relacionadas